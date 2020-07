Egy független vizsgálat szerint a Facebook nem tett eleget a diszkrimináció ellen, néhány döntése pedig visszaveti az emberi jogok érvényesülését – közölte a The New York Times.

A Laura W. Murphy és Megan Cacace polgárjogi szakértő ügyvédek által készített független vizsgálat eredménye valószínűleg további nyomásként nehezedik a közösségi oldalra, amelyet már most is mintegy 900 hirdető bojkottál, köztük olyan óriásvállatok, mint a Coca-Cola, mert szerintük elősegíti a gyűlöletbeszédet.

A Facebook egyik szóvivője azt mondta, hogy a vizsgálat

mély elemzése annak, hogy miként tudjuk megerősíteni és szélesíteni az emberi jogok érvényesülését cégünk minden szintjén, ám mindez csupán az út kezdete.

A jelentés szerint a Facebook túlságosan engedékeny politikusok irányában, őket nem kötelezi szabályainak betartására, és hagyja, hogy félreinformáljanak, ártalmas és megosztó szövegeket tegyenek közzé, esetenként még erőszakra buzdítókat is.

Június elején Mark Zuckerberg is belátta, hogy vannak bejegyzések, amelyekre igenis "billogot" kell rakni. Az alapító azután tette ezt a kijelentést, hogy a Facebook több dolgozója is online tüntetésbe kezdett, miután a céget lényegében hidegen hagyta az a bejegyzés, amelyben az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy tüzet nyit azokra, akik az amerikai (antirasszista) megmozdulások alatt fosztogatni kezdene. Ketten fel is mondtak a cégnél.

Ezután látszódott is, hogy a közösségi oldal próbálja szabályozni a tartalmakat, a Facebook (és az Instagram is) törölte Donald Trump egyik videóját, amelyben az amerikai elnök beszéde alatt a George Floyd megölése miatti tüntetéshullám erőszakos pillanatai voltak láthatóak. Zuckerbergék később levették Trump kampánycsapatának több hirdetését is, mert azokban náci jelképeket használtak.

