[{"available":true,"c_guid":"d1f4a6b6-52a7-42eb-b32e-c21c6b80b43d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói tetten értek két magyar és egy szerb állampolgárságú férfit Tordason, a tőlük lefoglalt anyagokból minimum 100-150 kilogramm amfetamint tudtak volna előállítani - közölte a police.hu.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói tetten értek két magyar és egy szerb...","id":"20200606_300_millios_drogfogas_Tordason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4a6b6-52a7-42eb-b32e-c21c6b80b43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b45951-49a0-4d12-8a6b-73b30e6513c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_300_millios_drogfogas_Tordason","timestamp":"2020. június. 06. 14:40","title":"300 milliós drogfogás Tordason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept a katasztrófára.","shortLead":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept...","id":"20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc48743-1260-4500-8c81-85afc59b70e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 08. 05:10","title":"Feloszlatja a rendőrséget a minneapolisi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán Viktor által beígért 500 ezer forint plusz juttatás.","shortLead":"A gyógyszerész- és az orvosi kamara is tiltakozott, miután kiderült, hogy sok egészségügyi dolgozónak nem jár az Orbán...","id":"20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5784179-5b6e-4048-b4ab-4a1c9396c3d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Sok_egeszsegugyis_lehuzasra_kerult_a_jarvany_miatt_brutto_500_ezret_kapok_listajarol","timestamp":"2020. június. 06. 15:43","title":"Sok egészségügyis „lehúzásra került” a járvány miatt bruttó 500 ezret kapók listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság vezetője ígéri, minden németet hazajuttatnak, aki velük indul nyaralni, akármit hozzon is a járvány-helyzet.","shortLead":"A légitársaság vezetője ígéri, minden németet hazajuttatnak, aki velük indul nyaralni, akármit hozzon is...","id":"20200607_lufthansa_hazateresi_garancia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd04a713-8532-4e7c-bede-bc41e9a62dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200607_lufthansa_hazateresi_garancia","timestamp":"2020. június. 07. 19:25","title":"\"Hazatérési garanciát\" jelentett be a Lufthansa vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra a Samsung.","shortLead":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra...","id":"20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04780e3-182b-421f-8683-bde1b24a0c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","timestamp":"2020. június. 06. 10:03","title":"A Samsung új légkondija figyeli, hogy van-e valaki a szobában, és csak akkor hűt, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak vízszintes, hanem függőleges helyzetben is lehetett nézni. Dél-Korea után már az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is megvásárolható, és hamarosan újabb piacokra is megérkezik.","shortLead":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak...","id":"20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b079f8-f743-40bb-b0bb-22d995c5dc7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","timestamp":"2020. június. 07. 14:03","title":"A Samsungnak van egy tévéje, amely függőlegesen is nézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","shortLead":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","id":"20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61176178-b437-432a-a8d9-4a493605436a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","timestamp":"2020. június. 06. 20:06","title":"Valahol se net, se tévé nem volt a Vodafone hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ff507-6b93-4c3d-b720-6dddd6692ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Eggyel csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, ketten haltak meg tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]