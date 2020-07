Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a0d75e-d765-40dd-adbd-98138b14a80f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó magát is megsebesítette, de állapota nem válságos.\r

","shortLead":"A támadó magát is megsebesítette, de állapota nem válságos.\r

","id":"20200707_Lovoldozes_amerikai_tengereszgyalogsag_Kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0d75e-d765-40dd-adbd-98138b14a80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f243771a-96f4-4028-b52c-7c8be2742d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Lovoldozes_amerikai_tengereszgyalogsag_Kalifornia","timestamp":"2020. július. 07. 21:47","title":"Lövöldözés volt az amerikai tengerészgyalogság kaliforniai támaszpontján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reklámszakember egy facebookos videóban reagált az elmúlt napok híreire. A külső beszállítói megoldás szerinte mindenhol működik.","shortLead":"A reklámszakember egy facebookos videóban reagált az elmúlt napok híreire. A külső beszállítói megoldás szerinte...","id":"20200706_erdelyI_superman_zsolt_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f76812-7464-4097-bcd7-91b06f64ed7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_erdelyI_superman_zsolt_index","timestamp":"2020. július. 06. 22:08","title":"Erdélyi Zsolt: Az Index válasszon magának új főszerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79b9919-0333-4d15-b825-760255d6c2ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz utasai között diákok is voltak. Még nem világos, mi okozta a tragédiát.","shortLead":"A busz utasai között diákok is voltak. Még nem világos, mi okozta a tragédiát.","id":"20200707_to_kina_buszbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c79b9919-0333-4d15-b825-760255d6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0974aba1-8b7e-41b3-8e3e-e7cc890eeb94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_to_kina_buszbaleset","timestamp":"2020. július. 07. 14:39","title":"Tóba zuhant egy busz Kínában – 21 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f42201-5cdf-44b8-b976-77bfe01a3954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés kísérletével gyanúsítanak egy nőt, aki felgyújtotta a házát, miközben az élettársa bent volt. Az égő házból a környékbeliek mentették ki a férfit.","shortLead":"Emberölés kísérletével gyanúsítanak egy nőt, aki felgyújtotta a házát, miközben az élettársa bent volt. Az égő házból...","id":"20200707_many_tuzolto_gyujtogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f42201-5cdf-44b8-b976-77bfe01a3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddfde11-4f6a-4705-9c88-e9092c63f0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_many_tuzolto_gyujtogatas","timestamp":"2020. július. 07. 11:52","title":"Rágyújtotta mozgásképtelen élettársára a házát egy mányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot több szakmai szervezet kérésére az ügyben. Szerdán már a kormányülésen is téma lesz, hogy korlátozzák-e főszezonban, évi 120 napban a rövid távú lakáskiadást Budapesten.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot több szakmai szervezet kérésére az ügyben. Szerdán már a kormányülésen...","id":"20200707_airbnb_korlatozas_budapest_mtu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2f242-1d34-4438-b883-0c9869ec7078","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_airbnb_korlatozas_budapest_mtu","timestamp":"2020. július. 07. 11:45","title":"Borítékolható az Airbnb korlátozása, de forrnak az indulatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","id":"20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1a4b52-5782-4e47-82c5-780f204ed937","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","timestamp":"2020. július. 06. 20:03","title":"Remek fotók készültek a hónapok óta várt NEOWISE-üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változhat a KRESZ.","shortLead":"Változhat a KRESZ.","id":"20200708_gyalogatkelohely_baleset_gyalogatkelo_szekely_sandor_kresz_modositas_zebraminimum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b25bdcf-3a16-495d-9a05-757e622fbeff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_gyalogatkelohely_baleset_gyalogatkelo_szekely_sandor_kresz_modositas_zebraminimum","timestamp":"2020. július. 08. 10:18","title":"Annyi a baleset a zebrákon, hogy törvénymódosítás jöhet miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szomszédos országokban megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma, mire Merkely Béla rektor több intézkedést is elrendelt a Semmelweis Egyetemen, illetve a hozzájuk tartozó betegellátó egységekben.","shortLead":"A szomszédos országokban megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma, mire Merkely Béla rektor több intézkedést is...","id":"20200708_semmelweis_egyetem_teszteles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1e313b-3a3d-4e34-9e88-16b42b69fca7","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_semmelweis_egyetem_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 16:18","title":"A Semmelweis Egyetemen kötelező a tesztelés a külföldön járt dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]