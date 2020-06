Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtöktől nyílnak meg a lelátók.","shortLead":"Csütörtöktől nyílnak meg a lelátók.","id":"20200618_MLSZ_Ismet_szabadon_latogathatok_a_magyar_bajnokik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1de3fa-3b9c-4cc1-af1c-a351d6bd8265","keywords":null,"link":"/elet/20200618_MLSZ_Ismet_szabadon_latogathatok_a_magyar_bajnokik","timestamp":"2020. június. 18. 14:12","title":"MLSZ: Ismét szabadon látogathatók a magyar bajnokik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is. Az operációs rendszer egy hiba miatt folyamatosan töredezettségmentesíteni akarja a meghajtókat, ám ez betehet az SSD-knek.","shortLead":"Újabb komoly hibát találtak a Windows 10 májusi nagy frissítésében, ami nemcsak bosszantó, de veszélyes is...","id":"20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c063754-632e-4ff4-89cf-649d71cbe5e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_microsoft_windows_10_frissites_may_2020_update_ssd_toredezettsegmentesites","timestamp":"2020. június. 17. 18:03","title":"Kikészítheti az SSD-t a Windows 10 májusi nagy frissítése – mutatjuk, mit tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af0bba2-8fa7-4797-b476-0d245dcd9ab5","c_author":"Szabó Yvette, Riba István","category":"360","description":"Nehezen támadható nemzeti kultúrpolitikai köntösbe csomagolták be, de az eddigi tapasztalatok alapján inkább az Orbán-rezsim sajátos céljait szolgálja az az alapítvány is, amelynek felállításáról most tárgyal az Országgyűlés. ","shortLead":"Nehezen támadható nemzeti kultúrpolitikai köntösbe csomagolták be, de az eddigi tapasztalatok alapján inkább...","id":"20200618_Portyaszolgalat2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af0bba2-8fa7-4797-b476-0d245dcd9ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08733356-6f80-4721-b90a-14fdce1e4be6","keywords":null,"link":"/360/20200618_Portyaszolgalat2","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"Határon túli fociklubok után ottani műemléképületekre is bőven adnak pénzt Orbánék ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nurszultan Nazarbajev is elkapta a vírust, azt állítják, hogy jól van.","shortLead":"Nurszultan Nazarbajev is elkapta a vírust, azt állítják, hogy jól van.","id":"20200618_koronavirus_nurszultan_nazarbajev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5206d66-cc1b-4a31-87e5-4b8cc8f818b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e33cef7-a404-440f-865f-d2f198264e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_koronavirus_nurszultan_nazarbajev","timestamp":"2020. június. 18. 19:01","title":"A volt kazah diktátor is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kompakt villanyautóját hamarosan még ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"Az amerikai gyártó kompakt villanyautóját hamarosan még ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200618_kozel_700_kilometeres_hatotav_nagyobb_aksit_kaphat_a_kis_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7328b110-26ed-4d9c-a3c8-551127a4010f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_kozel_700_kilometeres_hatotav_nagyobb_aksit_kaphat_a_kis_tesla","timestamp":"2020. június. 18. 11:21","title":"Közel 700 kilométeres hatótáv: nagyobb aksit kaphat a kis Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","shortLead":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","id":"20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa787431-da26-417f-85cc-f2988068ddcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","timestamp":"2020. június. 18. 19:55","title":"Gyanúsítottként hallgattak ki két mentőst a csenyétei haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f6efc9-e3a5-480f-a1d2-08dce7881fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara szerint nem ritka a 60-70 órás munkahét az orvosoknál.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara szerint nem ritka a 60-70 órás munkahét az orvosoknál.","id":"20200619_Az_orvosi_kamara_arra_keri_az_orvosokat_hogy_mondjanak_nemet_a_tulorara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f6efc9-e3a5-480f-a1d2-08dce7881fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0322afe-1d97-4cac-9109-5109c6893691","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Az_orvosi_kamara_arra_keri_az_orvosokat_hogy_mondjanak_nemet_a_tulorara","timestamp":"2020. június. 19. 10:45","title":"Az orvosi kamara arra kéri az orvosokat, hogy mondjanak nemet a túlórára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BGE kutatása szerint a járvány legkevésbé a mezőgazdasággal foglalkozó kis- és középvállalkozásokat érintette, míg a turizmusból és a vendéglátásból élő kis cégek szinte teljesen leálltak.","shortLead":"A BGE kutatása szerint a járvány legkevésbé a mezőgazdasággal foglalkozó kis- és középvállalkozásokat érintette, míg...","id":"20200619_kkv_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7565c16-b42f-44ef-9ef0-e398f4ed21dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_kkv_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 19. 12:57","title":"A kisvállalkozások majdnem felét érintette negatívan a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]