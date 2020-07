A TikTok törlésére kérik a dolgozókat az Amazonnál

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e171173c-cf38-43ec-8808-3e4d6cd8257c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Konszenzus alakult ki a Notre-Dame újjáépítése kapcsán Franciaországban, a jelek szerint az eredeti formájában fogják helyreállítani a székesegyházat.","shortLead":"Konszenzus alakult ki a Notre-Dame újjáépítése kapcsán Franciaországban, a jelek szerint az eredeti formájában fogják...","id":"20200709_Notre_Dame_szekesegyhaz_ujjaepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e171173c-cf38-43ec-8808-3e4d6cd8257c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30250fba-89ac-4348-b9f6-cf2b94ebb36c","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Notre_Dame_szekesegyhaz_ujjaepites","timestamp":"2020. július. 09. 14:01","title":"Az eredeti tervek szerint építhetik újjá a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult helyzetről.\r

","shortLead":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult...","id":"20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf43b65-8ff4-402e-b676-8378de9669e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","timestamp":"2020. július. 09. 15:28","title":"Az orosz nagykövettől kér segítséget az egyik Dunaferr-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerint enyhe ítélet született, de a történetnek nincs vége.","shortLead":"A miniszterelnök szerint enyhe ítélet született, de a történetnek nincs vége.","id":"20200710_Orban_a_Kaletaugyrol_Semmilyen_buntetes_nem_tunik_sulyosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221a76d-e019-4dbb-be20-c056e440e1c3","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Orban_a_Kaletaugyrol_Semmilyen_buntetes_nem_tunik_sulyosnak","timestamp":"2020. július. 10. 08:07","title":"Orbán a Kaleta-ügyről: Semmilyen büntetés nem tűnik súlyosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai hihetetlenül meggazdagodtak, ő egy pékségben dolgozott.","shortLead":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai...","id":"20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82799a1b-b109-4a61-b8de-d50e9668b486","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","timestamp":"2020. július. 09. 11:18","title":"Nagylelkű gesztus: felköszöntötte Ringo Starrt elődje, a még nem ismert Beatles dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c26fcc-d245-4df0-aa7a-8ce981beef78","c_author":"HVG","category":"360","description":"A feltaláló több lépésben fejlesztette ki az eszközt, amelynek sorozatgyártása 1908-ban indult.","shortLead":"A feltaláló több lépésben fejlesztette ki az eszközt, amelynek sorozatgyártása 1908-ban indult.","id":"202028_utott_azora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75c26fcc-d245-4df0-aa7a-8ce981beef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0805c3-022e-489f-944b-1d842d00b7ad","keywords":null,"link":"/360/202028_utott_azora","timestamp":"2020. július. 09. 13:10","title":"Falióra és biciklipumpa házasításából született az első lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A behurcolás a veszély most a miniszterelnök szerint.","shortLead":"A behurcolás a veszély most a miniszterelnök szerint.","id":"20200710_Orban_Tobb_Balaton_kevesebb_Adria_es_akkor_a_jarvany_is_feken_tarthato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9d6ee-79c7-40c9-90a6-c7a823dd140d","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Orban_Tobb_Balaton_kevesebb_Adria_es_akkor_a_jarvany_is_feken_tarthato","timestamp":"2020. július. 10. 07:39","title":"Orbán: Több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dd4ce4-e26f-4cc3-b76a-9caf68a44531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méret tekintetében az újdonság a C-HR és a RAV4 közé ékelődik be.","shortLead":"Méret tekintetében az újdonság a C-HR és a RAV4 közé ékelődik be.","id":"20200709_hibrid_szabadidoautokent_itt_a_vadonatuj_toyota_corolla_cross","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29dd4ce4-e26f-4cc3-b76a-9caf68a44531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fce12ef-8193-4171-8d77-626d277b2c51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_hibrid_szabadidoautokent_itt_a_vadonatuj_toyota_corolla_cross","timestamp":"2020. július. 09. 07:59","title":"Hibrid szabadidő-autóként itt a vadonatúj Toyota Corolla Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

\r

","shortLead":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

\r

","id":"20200709_Elkeszult_lebego_lukas_palacsinta_szerkezetkesz_a_Magyar_Zene_Haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7834f5ad-973e-43c7-aed3-f654415212de","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Elkeszult_lebego_lukas_palacsinta_szerkezetkesz_a_Magyar_Zene_Haza","timestamp":"2020. július. 09. 17:44","title":"Elkészült lebegő lukas palacsinta: szerkezetkész a Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]