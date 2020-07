Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","shortLead":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","id":"20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c986dbde-8e49-4293-bf7a-8331b8321aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","timestamp":"2020. július. 06. 12:13","title":"Megtilthatják az utcai alkoholfogyasztást Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt olyan mainstream filmekben, mint a James Bond, vagy a Ki vagy Doki?, de az Eredet vagy A tolmács című produkciókból is ismerhetik a nézők. ","shortLead":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt...","id":"20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3439c985-e070-43a9-b7c1-9d306e1d0f8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","timestamp":"2020. július. 05. 14:45","title":"Meghalt Earl Cameron, az egyik első fekete színész, aki szerepet kapott szuperprodukciókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bankvilágból érkezett üzletember ezúttal egy családi vállalkozást vásárolt meg.","shortLead":"A bankvilágból érkezett üzletember ezúttal egy családi vállalkozást vásárolt meg.","id":"202027_pharma_press_milliardos_nyomdaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b889db01-d22d-4259-adab-a59b849dce8e","keywords":null,"link":"/360/202027_pharma_press_milliardos_nyomdaja","timestamp":"2020. július. 06. 10:00","title":"Jól menő nyomdát vett a milliárdos Nobilis Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad425147-0a21-44a6-8d6c-cd8df094095e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A kutatók szerint a jelenség természetes ebben az időszakban. ","shortLead":"A kutatók szerint a jelenség természetes ebben az időszakban. ","id":"20200706_Rozsaszin_ho_Olasz_Alpok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad425147-0a21-44a6-8d6c-cd8df094095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066bb7c4-b338-4e73-99fb-668891b3a8d4","keywords":null,"link":"/elet/20200706_Rozsaszin_ho_Olasz_Alpok","timestamp":"2020. július. 06. 14:22","title":"Rózsaszín havat találtak az olasz Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","shortLead":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","id":"20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c088469-b8f4-4e83-aedc-a60a127416a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:00","title":"Katasztrófa a magyar turizmusban: 93 százalékos a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","shortLead":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","id":"20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba6f42c-1343-410c-a93f-4f1682a79cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","timestamp":"2020. július. 06. 07:47","title":"A koronavírus anyagilag is megviselte a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyalogos a helyszínen meghalt.","shortLead":"A gyalogos a helyszínen meghalt.","id":"20200706_tokaj_intercity_vonatgazolas_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20612164-7ee4-4de3-a96b-b136e9d2eb4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_tokaj_intercity_vonatgazolas_gyalogos","timestamp":"2020. július. 06. 19:32","title":"Elütött egy embert a Tokaj InterCity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké a főszerep.","shortLead":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké...","id":"20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf5d54-4e5d-4a1d-8577-d470896e3eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","timestamp":"2020. július. 06. 09:00","title":"A motoros rendőrök is komoly bírságot szabhatnak ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]