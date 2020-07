Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","shortLead":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","id":"20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b1989-1492-4aeb-a5ec-98fe0ad32527","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"Lemondott az új-zélandi egészségügyi miniszter, mert korábban megszegte a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fde95f0-e27f-4cd9-86b7-69d8665e525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóknak három vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat.","shortLead":"A tűzoltóknak három vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat.","id":"20200630_kigyulladt_vonat_vasuttorteneti_park","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fde95f0-e27f-4cd9-86b7-69d8665e525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6439f2-fb58-4e95-a423-63652c2791ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_kigyulladt_vonat_vasuttorteneti_park","timestamp":"2020. június. 30. 17:23","title":"Kigyulladt egy vonat a Vasúttörténeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17f682-2d6c-4d40-864e-12d016ec250b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres hackercsoport, az Anonymous szerint a TikTok egy jól marketingelt vírusapp, amit valójában a kínai állam használ információgyűjtésre.","shortLead":"A híres hackercsoport, az Anonymous szerint a TikTok egy jól marketingelt vírusapp, amit valójában a kínai állam...","id":"20200702_anonymous_hackercsoport_tiktok_bytedance_kinai_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc17f682-2d6c-4d40-864e-12d016ec250b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728c6182-d22c-4e93-9cc0-b0656f848f5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_anonymous_hackercsoport_tiktok_bytedance_kinai_allam","timestamp":"2020. július. 02. 15:03","title":"Figyelmeztet az Anonymous: a TikTok veszélyes, azonnal le kell törölni a mobilokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat az eseteket, amiknél szerinte jogsértések történtek. Ez vezethetett oda, hogy a polgármester inkább lemondott.","shortLead":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat...","id":"20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e0542f-5825-4c66-9897-5030aebce57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","timestamp":"2020. július. 02. 13:12","title":"Kirúgott cégvezető miatt mondhatott le a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek része az átalakított Start menü is.","shortLead":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek...","id":"20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f36f0-32f6-4e88-8b0f-4bc36d905911","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","timestamp":"2020. július. 02. 14:03","title":"Megmutatta az átalakított Start menüt a Microsoft, ilyen lesz az új verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","shortLead":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","id":"20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0831421-ef38-446a-a814-0e402073b3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","timestamp":"2020. július. 01. 13:44","title":"A bíróság szerint nem igaz, hogy Pikó első dolga volt megemelni a saját fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, Pályázat még nincs. Ha lesz, azon Mészáros Lőrinc nyerhet.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most...","id":"20200702_Megfurt_kut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43181224-1a68-4cec-aef3-c55475a4a04f","keywords":null,"link":"/360/20200702_Megfurt_kut","timestamp":"2020. július. 02. 07:00","title":"Eljött a 24. óra a Szentendre környéki ivóvízbázis megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva fia. A HVG-nek adott interjújában Janikovszky János mesél a könyvműhely privatizációjáról is, és elárulja azt is, hogy milyen üzleti sikereket hozott számukra a digitális oktatás.","shortLead":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva...","id":"202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fea8fcb-032c-42db-8585-eba72659f187","keywords":null,"link":"/360/202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","timestamp":"2020. június. 30. 19:00","title":"Mint a mesében: a vírus ellen is van csodaszere a gyerekkönyvkiadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]