[{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességben a Demokratikus Koalíció 9, a Momentum 8 százalékon áll a Závecz Research júliusi pártpreferencia-kutatása szerint. ","shortLead":"A teljes népességben a Demokratikus Koalíció 9, a Momentum 8 százalékon áll a Závecz Research júliusi...","id":"20200716_zavecz_research_dk_momentum_partpreferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7a3b-e5e4-40fc-b5de-6cdc858468ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_zavecz_research_dk_momentum_partpreferencia","timestamp":"2020. július. 16. 11:18","title":"Csaknem beérte a Momentum a DK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 betegségben szenvedők negyede a magyar egészségügyi intézményekben fertőződött meg.","shortLead":"A Covid-19 betegségben szenvedők negyede a magyar egészségügyi intézményekben fertőződött meg.","id":"20200716_Minden_masodik_elhunyt_a_korhazban_kapta_el_a_koronavirust_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25388a50-fc03-4e16-8556-1cae90788bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Minden_masodik_elhunyt_a_korhazban_kapta_el_a_koronavirust_Magyarorszagon","timestamp":"2020. július. 16. 18:59","title":"Minden második elhunyt a kórházban kapta el a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap még arról beszélt a miniszter, hogy a Szerbián keresztül hazaérkezőket is érintik az új szabályok. Csütörtökön kiderült, ez nincs így.","shortLead":"Vasárnap még arról beszélt a miniszter, hogy a Szerbián keresztül hazaérkezőket is érintik az új szabályok. Csütörtökön...","id":"20200716_Pontositott_Gulyas_Gorogorszagbol_hazajove_nem_kell_karantenba_menni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a066fb-9433-4dcb-8076-c462b2bebacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Pontositott_Gulyas_Gorogorszagbol_hazajove_nem_kell_karantenba_menni","timestamp":"2020. július. 16. 13:37","title":"Pontosított Gulyás: Görögországból hazajőve nem kell karanténba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. július. 15. 17:30","title":"\"Ha nem látom, nem is dolgozik\" – Egy sor tévhit megdőlt a távmunkával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A XI. kerületi Goldmann György tér és a Karinthy Frigyes út között felújítják a villamospályát, ezért a Corvin-negyed és Újbuda-központ, illetve a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal lehet utazni.\r

","shortLead":"A XI. kerületi Goldmann György tér és a Karinthy Frigyes út között felújítják a villamospályát, ezért a Corvin-negyed...","id":"20200716_villamos_palya_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65b4f743-6c0a-4c5d-a8ac-f27a9286e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03c7d2a-8a34-48f8-a486-ba1785107a01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_villamos_palya_felujitas","timestamp":"2020. július. 16. 06:42","title":"Csütörtöktől csak a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között járnak a 4-es és a 6-os villamosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan a fővárosban van a legtöbb beteg, de lakosságarányosan nézve már az látszik, hogy Zala megyében rosszabb a járványügyi helyzet.","shortLead":"Ugyan a fővárosban van a legtöbb beteg, de lakosságarányosan nézve már az látszik, hogy Zala megyében rosszabb...","id":"20200716_koronavirus_fertozottek_megyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258ee06d-3e39-4338-8d28-8a3e53aaf28d","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_koronavirus_fertozottek_megyek","timestamp":"2020. július. 16. 18:58","title":"Zala arányaiban a legfertőzöttebb megye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A hét év fegyház mellett 108 millió forintnyi büntetést is kapott. Az ellene és 21 társa ellen hat éve indult vesztegetési ügyben hozott részítéletet a Főváros Törvényszék. Vizoviczkin kívül több vádlott-társát is elítélték, köztük egy volt tűzoltó századost.","shortLead":"A hét év fegyház mellett 108 millió forintnyi büntetést is kapott. Az ellene és 21 társa ellen hat éve indult...","id":"20200716_Ujabb_het_evet_kapott_Vizociczki_Laszlo_Vesztegeteseert_es_titkos_adatokkal_visszaelesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03857c5-fd12-43b3-ac22-06d04074da21","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Ujabb_het_evet_kapott_Vizociczki_Laszlo_Vesztegeteseert_es_titkos_adatokkal_visszaelesert","timestamp":"2020. július. 16. 13:45","title":"Vesztegetés miatt hét évet kapott Vizoviczki László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c426f4a-4e73-430e-963d-e81c98324380","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét évet töltöttek együtt. Állítólag nincs harmadik fél.","shortLead":"Hét évet töltöttek együtt. Állítólag nincs harmadik fél.","id":"20200716_weisz_fanni_hajmasy_peter_valas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c426f4a-4e73-430e-963d-e81c98324380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861fc7c5-f868-4b49-8a00-c0a6dab12f40","keywords":null,"link":"/elet/20200716_weisz_fanni_hajmasy_peter_valas","timestamp":"2020. július. 16. 08:01","title":"Weisz Fanniék bejelentették: különválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]