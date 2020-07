Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e06d061f-1254-456c-9950-27e4470d1848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó összetört, nem sérült meg senki.","shortLead":"Az autó összetört, nem sérült meg senki.","id":"20200725_Megpordult_egy_Maserati_a_vizes_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e06d061f-1254-456c-9950-27e4470d1848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e8ca5e-73a7-43db-97af-fec93839ac8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Megpordult_egy_Maserati_a_vizes_autopalyan","timestamp":"2020. július. 25. 12:56","title":"Megpördült egy Maserati a vizes M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas mozgóképet hordtunk itt és most hűvös halomba. ","shortLead":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas...","id":"202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d2bb53-699f-4bee-bd9e-2cc948ee652d","keywords":null,"link":"/360/202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","timestamp":"2020. július. 25. 12:15","title":"Különös történetek a négy fal közül - ránk fér némi filmes terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szökött tunéziaiak mind negatív tesztet adtak, de az előírások szerint két hétig mindenképp karanténban kell maradniuk. Nem maradtak.","shortLead":"A szökött tunéziaiak mind negatív tesztet adtak, de az előírások szerint két hétig mindenképp karanténban kell...","id":"20200727_olaszorszag_bevandorlok_karanten_menekultkozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6127111-51ce-49d9-85e9-feb5c80d403a","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_olaszorszag_bevandorlok_karanten_menekultkozpont","timestamp":"2020. július. 27. 05:32","title":"Megszökött száz bevándorló egy olasz karanténtáborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyeztetés nem volt, a kutatóintézetek nem tudják, mi kell ahhoz, hogy fizethessék a béreket és a rezsit.","shortLead":"Egyeztetés nem volt, a kutatóintézetek nem tudják, mi kell ahhoz, hogy fizethessék a béreket és a rezsit.","id":"20200725_Tobb_penz_lesz_kutatasra_de_bizonytalan_a_finanszirozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa74ff89-b6b6-47e7-b7fc-9c6332082d92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Tobb_penz_lesz_kutatasra_de_bizonytalan_a_finanszirozas","timestamp":"2020. július. 25. 10:41","title":"Több pénz lesz kutatásra, de bizonytalan a finanszírozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28878f4b-415c-4924-a3d0-04574a0e196a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Utakat és hidakat mosott el a víz.","shortLead":"Utakat és hidakat mosott el a víz.","id":"20200726_Haromszaz_embert_koltoztettek_ki_Zalaban_az_ozonviz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28878f4b-415c-4924-a3d0-04574a0e196a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5372451a-83e5-4a85-8775-06faf7235724","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Haromszaz_embert_koltoztettek_ki_Zalaban_az_ozonviz_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 10:47","title":"Háromszáz embert költöztettek ki Zalában az özönvíz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd9b49d-e4d2-474a-8b66-be95177a2290","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallgatva az idők szavára, kétkijelzős Chromebookon dolgozik a Google, bár egyelőre még csak egyfajta koncepcióról beszélhetünk.","shortLead":"Hallgatva az idők szavára, kétkijelzős Chromebookon dolgozik a Google, bár egyelőre még csak egyfajta koncepcióról...","id":"20200725_ketkijelzos_erintokepernyos_chromebook_microsoft_surface_neo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd9b49d-e4d2-474a-8b66-be95177a2290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a0b9a7-e5ff-4334-a166-b0b8e5376fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200725_ketkijelzos_erintokepernyos_chromebook_microsoft_surface_neo","timestamp":"2020. július. 25. 12:03","title":"Kétképernyős laptoppal állhat elő a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a7698a-a0ef-43c6-906f-a75761a2391b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már katonai felmenőkkel rendelkezik a Mercedes G-osztály, akkor néha jó visszatekinteni rá. ","shortLead":"Ha már katonai felmenőkkel rendelkezik a Mercedes G-osztály, akkor néha jó visszatekinteni rá. ","id":"20200724_A_Brabus_700_katonai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a7698a-a0ef-43c6-906f-a75761a2391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a04e3c-2547-4735-8c1a-c94f46110dfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_A_Brabus_700_katonai","timestamp":"2020. július. 25. 10:43","title":"Illik a katonai uniformis a Brabus G-osztályhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]