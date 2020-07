Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"371f39d5-3e93-412d-b9a6-18b6ba296e48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a negatív gondolkodású embereknél nagyobb eséllyel alakulhatnak ki az életüket veszélyeztető betegségek.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a negatív gondolkodású embereknél nagyobb eséllyel alakulhatnak ki az életüket veszélyeztető...","id":"20200729_A_pesszimistak_korabban_halnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=371f39d5-3e93-412d-b9a6-18b6ba296e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfea71f-1d77-4c5d-93d8-d9da63bf9e50","keywords":null,"link":"/elet/20200729_A_pesszimistak_korabban_halnak","timestamp":"2020. július. 29. 09:39","title":"A pesszimisták korábban halnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 95-ös benzinért átlagosan 365, a gázolajért pedig 380 forintot kell majd fizetni literenként.","shortLead":"A 95-ös benzinért átlagosan 365, a gázolajért pedig 380 forintot kell majd fizetni literenként.","id":"20200729_Uzemanyagok_benzin_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a37b358-13b0-49b5-a966-fe9a239387d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Uzemanyagok_benzin_gazolas","timestamp":"2020. július. 29. 13:26","title":"Ismét csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1b6247-76c5-451a-a154-8a899fac4519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bajnok vívó volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok vívó volt az egyedüli jelölt.","id":"20200729_nagy_timea_lett_a_halhatatlan_magyar_sportolok_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1b6247-76c5-451a-a154-8a899fac4519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c8d7bd-215d-4545-87ac-c30fd3a08ba8","keywords":null,"link":"/sport/20200729_nagy_timea_lett_a_halhatatlan_magyar_sportolok_elnoke","timestamp":"2020. július. 29. 13:16","title":"Nagy Tímea lett a halhatatlan magyar sportolók elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e585e1-3a94-4b30-9d37-f4cfb470d353","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Problémákat talált az MNB egyebek mellett a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekkel és az informatikai biztonsággal kapcsolatban.\r

","shortLead":"Problémákat talált az MNB egyebek mellett a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekkel és az informatikai...","id":"20200729_Buntetes_MNB_KH_Biztosito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e585e1-3a94-4b30-9d37-f4cfb470d353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf7c016-561d-4a4e-9b0f-b616df211849","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_Buntetes_MNB_KH_Biztosito","timestamp":"2020. július. 29. 12:15","title":"50 millió forintra büntette a K&H Biztosítót a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár a hivatalos verzió szerint Vlagyimir Putyin 1985–1990-es drezdai KGB-kiküldetése nem volt túl mozgalmas, egyre több jel utal arra, hogy a kémközpontnak számító Berlintől távol lévő városban a leendő orosz államfő kétes alakokkal, többek között Nyugat-ellenes terroristákkal tartott kapcsolatot.","shortLead":"Bár a hivatalos verzió szerint Vlagyimir Putyin 1985–1990-es drezdai KGB-kiküldetése nem volt túl mozgalmas, egyre több...","id":"20200729_Putyin_Drezda_stasi_kgb_terroristak_voros_hadsereg_frakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f674f1ad-d294-46c4-93ce-5b00c4bb4646","keywords":null,"link":"/360/20200729_Putyin_Drezda_stasi_kgb_terroristak_voros_hadsereg_frakcio","timestamp":"2020. július. 29. 19:00","title":"Feszegetik a KGB-s Putyin és a \"hasznos idióta\" terroristák drezdai múltját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Hosszúnak számít 10 év kormányon? Jellemző-e, hogy egy párt hosszú kormányzása idején végig egyetlen ember a miniszterelnök? A Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, Csizmadia Ervin hazai és külföldi példákkal ad válaszokat a kérdésekre.\r

","shortLead":"Hosszúnak számít 10 év kormányon? Jellemző-e, hogy egy párt hosszú kormányzása idején végig egyetlen ember...","id":"20200729_Csizmadia_Ervin_Hosszu_kormanyzasok_dinamikaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddc4c69-3e98-4c68-9ef6-a7e12d8d748c","keywords":null,"link":"/360/20200729_Csizmadia_Ervin_Hosszu_kormanyzasok_dinamikaja","timestamp":"2020. július. 29. 11:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért tud immáron tíz éve hatalmon lenni az Orbán-kormány? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","shortLead":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","id":"20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee726b8a-f3d8-4a14-be16-82ced09d7a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","timestamp":"2020. július. 30. 14:46","title":"Rendőrökkel szállíttatta le a buszról a kerekesszékes anyukát és gyermekét egy sofőr Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap viszont jellemzően száraz idő várható.","shortLead":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap...","id":"20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f3a680-e301-47fc-84f6-968a5c69e0df","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","timestamp":"2020. július. 30. 15:42","title":"Szikrázó napsütéssel köszön be augusztus első hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]