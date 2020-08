Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban kettős mércéről beszélt.","shortLead":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban...","id":"20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec46cff8-6f04-46b4-8265-09c91554c57e","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:06","title":"Debrecenben is lesznek 500 fősnél nagyobb koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f9e905-18eb-443b-ad22-2bdf4517c134","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok két hónapot töltöttek a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"Az űrhajósok két hónapot töltöttek a Nemzetközi Űrállomáson.","id":"20200802_Visszatert_a_Crew_Dragon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f9e905-18eb-443b-ad22-2bdf4517c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e48000c-ced8-4a2a-81c2-e981a7cd5ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_Visszatert_a_Crew_Dragon","timestamp":"2020. augusztus. 02. 21:35","title":"Visszatért a Crew Dragon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebd02a5-e99a-4d67-82d6-a262e561a9d6","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Akár kisebb parcellákra is fel lehet majd szabdalni egyes strandokat, sűrűbben beépíteni a vízhez közeli területet Gárdonyban a Velencei-tónál, ahol egy sor strandot és parti telket minősítenének át. A helyiek és a nyaralótulajdonosok a szabadon hozzáférhető partot féltik, az önkormányzat viszont fejleszteni szeretne a turisztikai bevételekért. Annyira, hogy boldogan adtak el egy kempingnek parti területeket, majd minősítették át ezeket is. Helyszíni riport videóval.","shortLead":"Akár kisebb parcellákra is fel lehet majd szabdalni egyes strandokat, sűrűbben beépíteni a vízhez közeli területet...","id":"20200802_velenceito_gardony_agard_topart_strandok_atminositese_beepites_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aebd02a5-e99a-4d67-82d6-a262e561a9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d208dc38-24e8-4a1d-90ef-4445470386d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_velenceito_gardony_agard_topart_strandok_atminositese_beepites_fejlesztes","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:00","title":"\"Egy tavat nem lehet megvenni, reméljük\" - videós riport a Velencei-tóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás, Zsámbéki Gábor mellett Gáspár Máté is otthagyja az intézményt.\r

Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","shortLead":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","id":"20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e4379-406c-4d79-8178-8bcb893a184e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:34","title":"Gulyás: A fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]