[{"available":true,"c_guid":"cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri Játékok sem, ami mindig is a nyár egyik legjobban várt kulturális eseménye volt. Herczeg Tamással, a Játékok igazgatójával, Zsótér Sándorral és Hegedűs D. Gézával beszélgettünk egy új, izgalmas projektről, arról, hogy hogyan vette fel a Szegedi Szabadtéri a koronavírussal szemben a kesztyűt, és mik azok a kérdések, amiket ebben a nehéz időszakban nemcsak színházi szakemberként, de emberként is fontos volt átgondolni. ","shortLead":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri...","id":"20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0ec7e1-73f7-425c-b248-45d9a3ecc882","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","timestamp":"2020. július. 16. 07:30","title":"Legyen a színház újra mindenkié! – így tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok a gyökerekhez ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet, de ott is nő a mutató.","shortLead":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet...","id":"20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d2a087-6137-424b-abcd-97aab94c0e45","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 18:25","title":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efe217c-69d4-4edd-a1ba-69064631c9f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat az Akadémiaújtelepen kelt át az úton.\r

","shortLead":"Az állat az Akadémiaújtelepen kelt át az úton.\r

","id":"20200715_Vaddiszno_szaladgalt_Rakosmenten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9efe217c-69d4-4edd-a1ba-69064631c9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c03a13-d72b-44a1-b5c9-f275ed218c7d","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Vaddiszno_szaladgalt_Rakosmenten","timestamp":"2020. július. 15. 12:32","title":"Vaddisznó szaladgált Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról kérdezett körbe az Átlátszó, de Újpest korábbi, fideszes vezetése nem válaszolt.","shortLead":"Az önkormányzati ingatlanok hasznosításáról kérdezett körbe az Átlátszó, de Újpest korábbi, fideszes vezetése nem...","id":"20200716_A_momentumos_keruletvezetes_megvalaszolta_az_adatkerest_amit_korabban_a_Fidesz_megtagadott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f43a2-8148-41d4-9229-993486a84a12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_momentumos_keruletvezetes_megvalaszolta_az_adatkerest_amit_korabban_a_Fidesz_megtagadott","timestamp":"2020. július. 16. 07:22","title":"A momentumos kerületvezetés megválaszolta az adatkérést, amit korábban a Fidesz megtagadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte nem hónapokban érdemes számolni.","shortLead":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte...","id":"20200716_tiktok_betiltasa_usa_kina_bytedance","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec28f8bf-ad30-47db-a558-bbadb8be4b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_tiktok_betiltasa_usa_kina_bytedance","timestamp":"2020. július. 16. 15:08","title":"Heteken belül betilthatják a TikTokot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e462757b-dbb3-41af-9976-21db07377dd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevágott egy BKK-járat elé egy kerékpáros a XII. kerületben, a buszsofőr fékezett, egy utas megsérült. A kerékpárost keresi a rendőrség.","shortLead":"Bevágott egy BKK-járat elé egy kerékpáros a XII. kerületben, a buszsofőr fékezett, egy utas megsérült. A kerékpárost...","id":"20200715_busz_kerekparos_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e462757b-dbb3-41af-9976-21db07377dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec89f2a-7080-4e45-921c-50db79a6470d","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_busz_kerekparos_rendorseg","timestamp":"2020. július. 15. 14:41","title":"Busz elé hajtott egy bringás, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","shortLead":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","id":"20200716_leegett_a_paradi_palochaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448c48fe-8ab5-4e41-89af-02424331de38","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_leegett_a_paradi_palochaz","timestamp":"2020. július. 16. 16:25","title":"250 éves műemlék épület égett le Parádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]