[{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint az újfajta eljárás alkalmas lehet a tömeges tesztelés elvégzésére, és nagy előnye, hogy nem mutat hamis pozitív eredményeket.","shortLead":"A kutatók szerint az újfajta eljárás alkalmas lehet a tömeges tesztelés elvégzésére, és nagy előnye, hogy nem mutat...","id":"20200716_koronavirus_fertozes_jarvany_teszt_szegedi_kutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce951ef-cabe-464b-872b-773116f4e44b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_koronavirus_fertozes_jarvany_teszt_szegedi_kutato","timestamp":"2020. július. 16. 16:23","title":"Világújdonság: különleges módszert fejlesztettek ki a koronavírus-fertőzés kimutatására szegedi kutatók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Szimpla píárakciót kanyarítottak Orbán Viktorék abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg a gyermekek bántalmazását, mint ahogy az a kormány tetteiből és az álláspontját tükröző büntetőjogszabályokból következik.","shortLead":"Szimpla píárakciót kanyarítottak Orbán Viktorék abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg...","id":"202029__pedofilia_es_gyermekvedelem__felebredt_akormany__lincshangulat__gyerekes_viselkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a7bcaf-957c-4773-8dc7-809fad8924b5","keywords":null,"link":"/360/202029__pedofilia_es_gyermekvedelem__felebredt_akormany__lincshangulat__gyerekes_viselkedes","timestamp":"2020. július. 16. 07:00","title":"A Fidesz úgy tesz, mintha nem rajta múlt volna, mire ítélhetik a pedofil Kaletát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre inkább felborít és a természetes rend felborulása súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre...","id":"20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386f3f0d-8b72-4b39-9b08-1fcf2b95cd13","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","timestamp":"2020. július. 15. 16:35","title":"Miért is baj az, ha már márciusban kinyílott a pitypang?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességben a Demokratikus Koalíció 9, a Momentum 8 százalékon áll a Závecz Research júliusi pártpreferencia-kutatása szerint. ","shortLead":"A teljes népességben a Demokratikus Koalíció 9, a Momentum 8 százalékon áll a Závecz Research júliusi...","id":"20200716_zavecz_research_dk_momentum_partpreferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7a3b-e5e4-40fc-b5de-6cdc858468ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_zavecz_research_dk_momentum_partpreferencia","timestamp":"2020. július. 16. 11:18","title":"Csaknem beérte a Momentum a DK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István azt írta a Facebookon, nem szeretné, hogy Bogdán László családját, vagy Cserdi községet terhelnék a temetés költségei, ezért azt átvállalják.","shortLead":"Ujhelyi István azt írta a Facebookon, nem szeretné, hogy Bogdán László családját, vagy Cserdi községet terhelnék...","id":"20200715_bogdan_laszlo_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957b772b-150d-4253-bec2-3b30ae83fcec","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_bogdan_laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 15. 16:45","title":"Márki-Zay Péter és Ujhelyi István átvállalja Bogdán László temetésének költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d61ca-8b81-427a-b7f5-2edb1e37a77e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatal verekedett össze nagyon durván a marcali sportpályán, amibe beszállt egy harmadik srác is. Az ügyészség vizsgálta az esetet.","shortLead":"Két fiatal verekedett össze nagyon durván a marcali sportpályán, amibe beszállt egy harmadik srác is. Az ügyészség...","id":"20200716_verekedes_marcali","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=976d61ca-8b81-427a-b7f5-2edb1e37a77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9052666-1aa9-426f-b37b-fe5849c2b9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_verekedes_marcali","timestamp":"2020. július. 16. 15:27","title":"A harcosok klubjában képzelték magukat a marcali fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","shortLead":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","id":"20200716_eszakmacedonia_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e436fffb-df64-4d15-aad1-fecf22b7d697","keywords":null,"link":"/vilag/20200716_eszakmacedonia_valasztas","timestamp":"2020. július. 16. 06:21","title":"Az EU-párti szocdemek nyerték az észak-macedóniai választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","shortLead":"Az elkövető maga sétált be a rendőrségre.","id":"20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dfdbedb-d76c-4152-8529-5b1c0a9bb2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d413d-f118-484e-867e-c5b44f912f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Megolte_az_anyjat_egy_ferfi_Csorvason","timestamp":"2020. július. 16. 21:39","title":"Megölte az anyját egy férfi Csorváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]