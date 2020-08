Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vadhajtások munkatársa ellen hivatalból eljárás indult, mert inzultálta Hont Andrást, a HVG munkatársát a Fidesz antirasszista tüntetésén. A portál arról számolt be, hogy Bede Zsolt gyanúsított lett az ügyben.","shortLead":"A Vadhajtások munkatársa ellen hivatalból eljárás indult, mert inzultálta Hont Andrást, a HVG munkatársát a Fidesz...","id":"20200804_gyanusitott_bede_zsolt_hont_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddc5b2a-60e3-49d4-b1ab-0718adf46170","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_gyanusitott_bede_zsolt_hont_andras","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:43","title":"Hont András bántalmazása miatt gyanúsított lett Bede Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","id":"20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b577ab9-bfcb-47e1-929b-69b6a223fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:55","title":"Koronavírus: kilenccel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, nincs újabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","id":"20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1db822-bf71-40c4-aace-7589cfe299e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:42","title":"Tartalmi hibák miatt visszadobták a Lánchíd-tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben.","shortLead":"Jelenleg látogatási és felvételi tilalom van a Teveli úti intézményben.","id":"20200803_Pozitiv_lett_a_koronavirustesztje_egy_dolgozonak_a_papai_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055d03a3-1a37-4ed4-bd96-e80e1e316b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2b093-1b00-4588-bc20-136bbbe218cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Pozitiv_lett_a_koronavirustesztje_egy_dolgozonak_a_papai_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:26","title":"Pozitív lett a koronavírustesztje a pápai idősotthon egy dolgozójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat. Kipróbáltuk, hogy milyen gyorsan és milyen messzire lehet suhanni a Xiaomi kétkerekűjeivel. ","shortLead":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat...","id":"20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78a134-66b9-493f-934a-97926d744192","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:46","title":"Milyen gyorsan és milyen messzire lehet eljutni a Xiaomi elektromos rollerjeivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nő a népszerű Ningaloo-zátony közelében úszott, amikor beszorult két gigászi bálna közé.","shortLead":"Egy nő a népszerű Ningaloo-zátony közelében úszott, amikor beszorult két gigászi bálna közé.","id":"20200803_balna_uszas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6257dc-3a5b-4bd1-933e-4125b19c88d3","keywords":null,"link":"/elet/20200803_balna_uszas_ausztralia","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:44","title":"Majdnem bálnák nyomtak össze egy úszó nőt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","shortLead":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","id":"20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc8457f-3e93-432b-a8e3-1a9a8dbf58ac","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:54","title":"Nem lehetett koncertezni, segédmunkából élt Kökény Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]