[{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","shortLead":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","id":"20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a744ab-d5a1-4af0-a3e5-9c40c9491e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","timestamp":"2020. július. 09. 13:03","title":"Nagyszerű hírek érkeztek egy magyarok által fejlesztett koronavírus-gyógyszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most hirdettek kivitelezőt. ","shortLead":"A 370 lelkes békési zsákfalu 250 millió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Programban még 2017-ben, most...","id":"20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ce7dcf-7f8d-4311-8077-88a33503168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd791e8-21a3-4d03-9646-d1e214b39a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Startol_a_kerekparos_turakozpont_epitese_Pusztaottlakan","timestamp":"2020. július. 09. 15:00","title":"Startol a kerékpárút nélküli kerékpáros túraközpont építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország negyedik leggazdagabb embere az L&L Charter Ltd. valódi tulaja.","shortLead":"Magyarország negyedik leggazdagabb embere az L&L Charter Ltd. valódi tulaja.","id":"20200710_Szijj_Laszlo_a_tulajdonosa_a_Lady_MRD_es_az_Artemy_jachtokat_birtoklo_maltai_offshore_cegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa412b-8944-438c-baa0-af3fdc283ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Szijj_Laszlo_a_tulajdonosa_a_Lady_MRD_es_az_Artemy_jachtokat_birtoklo_maltai_offshore_cegnek","timestamp":"2020. július. 10. 19:31","title":"Szíjj László a tulajdonosa a Mészárost is furikázó hírhedt adriai jachtoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe5a00e-1697-47cf-992f-d986eab66d8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 800 lóerőnél erősebb Sian Roadsterből kevesebb mint 20 példány fog készülni.","shortLead":"A 800 lóerőnél erősebb Sian Roadsterből kevesebb mint 20 példány fog készülni.","id":"20200709_lelepleztek_a_hibrid_lamborghini_hiperauto_nyitott_tetos_valtozatat_sian_roadster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe5a00e-1697-47cf-992f-d986eab66d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe3e427-ccf7-4e37-a130-cdf2fcd02767","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_lelepleztek_a_hibrid_lamborghini_hiperauto_nyitott_tetos_valtozatat_sian_roadster","timestamp":"2020. július. 09. 09:21","title":"Leleplezték a hibrid Lamborghini hiperautó nyitott tetős változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b5b61e-0370-4c55-a628-774e6067c3ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kellett távolítani a first lady Szlovéniában található, fából készült szobrát, mert valakik felgyújtották. ","shortLead":"El kellett távolítani a first lady Szlovéniában található, fából készült szobrát, mert valakik felgyújtották. ","id":"20200709_felgyujtottak_Melania_Trump_szobrat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b5b61e-0370-4c55-a628-774e6067c3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605217a8-d90f-470f-af53-fb11e73534da","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_felgyujtottak_Melania_Trump_szobrat_is","timestamp":"2020. július. 09. 11:49","title":"Felgyújtották Melania Trump szobrát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos baleset érte a politikust.","shortLead":"Halálos baleset érte a politikust.","id":"20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6848c30-ab65-4a43-8db8-4537939df9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","timestamp":"2020. július. 10. 11:20","title":"Meghalt Koncz Ferenc fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg korábban 10 százalék esélyt adtak ennek a forgatókönyvnek a kutatók, ennek a bekövetkezése mostanra megkétszereződött, és egyre csak nő.","shortLead":"Míg korábban 10 százalék esélyt adtak ennek a forgatókönyvnek a kutatók, ennek a bekövetkezése mostanra...","id":"20200710_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasugazok_szendioxid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c9ca9-ea3b-4b3f-acb7-1fc77f26474d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200710_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatasugazok_szendioxid","timestamp":"2020. július. 10. 13:10","title":"Öt éven belül átlépheti a világ a kritikus 1,5 fokos felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Juice Wrld albuma pénteken jelent meg, és rég nem látott érdeklődést váltott ki.","shortLead":"Juice Wrld albuma pénteken jelent meg, és rég nem látott érdeklődést váltott ki.","id":"20200710_Spotify_amerikai_rapper_Iphone_Android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ea571b-78ee-4458-803f-0766e95b730f","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Spotify_amerikai_rapper_Iphone_Android","timestamp":"2020. július. 10. 16:19","title":"Összeomlott a Spotify az elhunyt amerikai rapper lemezének megjelenése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]