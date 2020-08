A kutatók 2022-re várták, hogy teljesen elolvadjon két, Kanada legészakibb részén található jégsapka, ám az esemény a vártnál sokkal hamarabb következett be.

Az amerikai Coloradói Egyetemen működő Nemzeti Hó és Jég Adatközpont (National Snow and Ice Data Center, NSIDC) tudósai a műholdfelvételek alapján vették észre, hogy a kanadai Ellesmere-szigeten két jégsapka is elolvadt az elmúlt 5 év leforgása alatt. (A jégsapka egyfajta miniatűr gleccser.) Mindez azért is ijesztő, mert az Ellesmere-sziget

Kanada legészakibb részén, Grönland szomszédságában, jóval az északi sarkkörön túl található.

A szóban forgó jégrétegek kiterjedése nem volt túl nagy: a nagyobbiké mindösszesen 7,5 négyzetkilométer volt, míg a kisebbik 2,8 négyzetkilométeren terült el. Legalábbis felfedezésük idején, 1959-ben, 2001-re ugyanis jelentős mértékben összezsugorodtak: előbbi 62, utóbbi 58 százalékát veszítette el addigra – írja az Earther.

A kutatók 2017-ben már figyelmeztettek, hogy 2022 végére teljesen eltűnhetnek ezek a jégsapkák, ám ez a vártnál két és fél évvel korábban keletkezett be, ami azt mutatja: gyorsabb a globális felmelegedés a vártnál. A 2020. július 14-én készült műholdképeken már nem látni a helyükön semmit.

© Bruce Raup / National Snow and Ice Data Center

Megmutatjuk közelről is:

© Bruce Raup / National Snow and Ice Data Center

Az NSIDC által közölt adatok szerint a régióban az elmúlt 115 ezer évben nem voltak ennyire melegek a nyarak.

