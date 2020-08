Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugdíjazott operációs rendszer, a Windows 7 használata már nem biztonságos, hiszen nem készülnek hozzá frissítések – erre figyelmezteti a cégeket (és lényegében mindenkit) a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI).","shortLead":"A nyugdíjazott operációs rendszer, a Windows 7 használata már nem biztonságos, hiszen nem készülnek hozzá frissítések –...","id":"20200806_fbi_windows_7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3f6d7-3e74-4a31-ba13-dfb24aca7769","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_fbi_windows_7","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:10","title":"Figyelmeztet az FBI: a Windows 7 veszélyes, nem szabad használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volna jó ötlet a járvány tombolása alatt nagy tömegek előtt tartani beszédeket, de az üres csarnokban szónokolásnak sincs értelme. Joe Biden már bejelentette, hogy otthonról bejelentkezve fogja elfogadni az elnökjelöltséget, és Donald Trump is ezen gondolkozik.","shortLead":"Nem volna jó ötlet a járvány tombolása alatt nagy tömegek előtt tartani beszédeket, de az üres csarnokban szónokolásnak...","id":"20200806_Joe_Biden_elnokjelolt_koronavirus_milwaukee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d407b1-cfa3-4de3-b672-375d378a0d55","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_Joe_Biden_elnokjelolt_koronavirus_milwaukee","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:57","title":"Joe Biden a saját házából bejelentkezve fogja elfogadni az elnökjelöltséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra letartóztatta a bíróság Joób Márton szegedi önkormányzati képviselőt.","shortLead":"Egy hónapra letartóztatta a bíróság Joób Márton szegedi önkormányzati képviselőt.","id":"20200806_kepviselo_letartoztatas_szeged_joob_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398e973-2d37-4247-9972-c267a0564c73","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kepviselo_letartoztatas_szeged_joob_marton","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:12","title":"Jogerős a szegedi képviselő letartóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vetőmagok élettartamát vizsgálják a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális magbank (Global Seed Vault) kutatói, akik a világ 13 fő gabonaféléjét vonták be a tervek szerint legalább száz éven át folyó kutatásukba.","shortLead":"A vetőmagok élettartamát vizsgálják a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális magbank (Global Seed Vault) kutatói...","id":"20200806_vetomag_elettartama_kutatas_globalis_magbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af42b23f-17d1-4cd1-b47c-3ea3222a77a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_vetomag_elettartama_kutatas_globalis_magbank","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:03","title":"100 éven át tart a most induló magkutatás, melyhez -196 Celsius-fokra is szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5032ecee-859d-4c75-b1a1-179c8f8456cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hatodik hónapjába lépett koronavírus-járványnál az utóbbi évek nagy influenzajárványai több halálos áldozatot szedtek Magyarországon – derül ki a KSH első félévi mortalitási adataiból. ","shortLead":"A hatodik hónapjába lépett koronavírus-járványnál az utóbbi évek nagy influenzajárványai több halálos áldozatot szedtek...","id":"20200805_Koronavirus_kontra_influenza_korabban_tobb_aldozatot_szedett_itthon_anathalaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5032ecee-859d-4c75-b1a1-179c8f8456cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e51fdc-b9ff-473d-9b8c-d4c7acc37a56","keywords":null,"link":"/360/20200805_Koronavirus_kontra_influenza_korabban_tobb_aldozatot_szedett_itthon_anathalaz","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:00","title":"Többen haltak meg a korábbi influenzajárványokban, mint most a koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deecb24e-2d98-42cd-96f7-32e32b33f3d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas foltokat hagytak a jégen, így találtak rájuk a tudósok. ","shortLead":"Hatalmas foltokat hagytak a jégen, így találtak rájuk a tudósok. ","id":"20200805_Urulek_csaszarpingvin_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deecb24e-2d98-42cd-96f7-32e32b33f3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6764a1-c56e-48ef-a7a4-3cad511d1678","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Urulek_csaszarpingvin_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:01","title":"Ürülékük buktatta le a rejtőzködő császárpingvineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt. A szervezők szerint túl kockázatos lenne megtartani, új időpontja még nincs a fesztiválnak.","shortLead":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt...","id":"20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3e49b8-16a4-44ba-aa40-84fe3f6a3f77","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:46","title":"Elhalasztják a szeptemberre tervezett POSZT-ot is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök azt állította, hogy a gyerekek majdnem teljesen védettek a koronavírustól.","shortLead":"Az amerikai elnök azt állította, hogy a gyerekek majdnem teljesen védettek a koronavírustól.","id":"20200806_A_Facebook_megint_torolte_Donald_Trump_egyik_posztjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2236f80c-d8a2-49df-96ac-bf6a2d9fb4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_A_Facebook_megint_torolte_Donald_Trump_egyik_posztjat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 05:32","title":"A Facebook először törölte Donald Trump egyik posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]