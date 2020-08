Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem ezren haltak meg.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem...","id":"20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49df0bca-18ff-4749-945a-ca3356b2622a","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:36","title":"Brazíliában meghaladta a hárommilliót a fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a tanévkezdés, durva szállodai árak a Balatonon, Magyarországra költözhet a szerb foci...","id":"20200810_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc1e3-c49a-4a0a-b97c-19a0d60f0afb","keywords":null,"link":"/360/20200810_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:00","title":"Radar360: Komoly tüntetések Minszkben és Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a szlovén cégen keresztül beszerzett orvosi eszközökről kérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt. ","shortLead":"A képviselő a szlovén cégen keresztül beszerzett orvosi eszközökről kérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt. ","id":"20200810_vadai_polt_peter_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9645cd9-4bfd-4180-a5b8-6544e42b1e98","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_vadai_polt_peter_lelegeztetogep","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:05","title":"Rendőrségen landoltak Vadai Ágnes kérdései a lélegeztetőgép-vásárlásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba mindenki - derült ki az RTL Klub Híradójából. Megtudták azt is, a szegedi Fül-Orr-Gégészeti Klinikát egy koronavírusos dolgozó miatt zárták le. ","shortLead":"Az önkormányzat egyik helyiségében tartott rendezvényre ment egy koronavírussal fertőzött, utána került karanténba...","id":"20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c993baa-59b9-4e0b-8ad6-52e66bf63d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988195c2-3587-4770-9b09-72d75b0fabf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_koronavrus_ujfeherto_szeged_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:03","title":"Mindenki karanténba került egy újfehértói rendezvény után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","shortLead":"Visszatér az Apple Watchokra az egyik legnépszerűbb térképszoftver, a Google Maps.","id":"20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776b5ee-78bb-46fd-8243-03f5ab965f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_maps_terkep_navigacio_apple_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:23","title":"Több mint 3 év után újra elérhető lesz a Google Maps az Apple okosóráján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint két játékosuk koronavírusos, a csapatra utazás helyett további tesztek várnak.



","shortLead":"Sajtóhírek szerint két játékosuk koronavírusos, a csapatra utazás helyett további tesztek várnak.



","id":"20200810_Nem_utazott_el_az_Atletico_Madrid_a_BL_negyeddontojere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e78e9e-bdf6-4b56-b470-e0daa0d229b4","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Nem_utazott_el_az_Atletico_Madrid_a_BL_negyeddontojere","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:46","title":"Nem utazott el az Atlético Madrid a BL negyeddöntőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai konzervatívok kedvenc lapja arra figyelmezteti a jobboldalt, hogy az hibát követ el, amikor keblére öleli Orbán Viktort, mert az autokrácia és az urambátyám rendszer akkor sem elfogadható, ha éppen a baloldal ellenpontja tartja fenn.","shortLead":"Az amerikai konzervatívok kedvenc lapja arra figyelmezteti a jobboldalt, hogy az hibát követ el, amikor keblére öleli...","id":"20200810_National_Review_A_konzervativok_az_Orbanfele_tekintelyelvuseget_es_korrupciot_sem_engedhetik_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6eb3ad4-0fad-42c6-8411-e1f10fdb10f0","keywords":null,"link":"/360/20200810_National_Review_A_konzervativok_az_Orbanfele_tekintelyelvuseget_es_korrupciot_sem_engedhetik_meg","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:30","title":"National Review: Az amerikai konzervatívok félreértik Orbánt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces videóival bődületes pénzt keres a szolgáltatáson.","shortLead":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces...","id":"20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937949e-1213-4aba-8cfe-bf9885db537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:03","title":"Évi 1,5 milliárd forintot keres a TikTok második legnépszerűbb videósa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]