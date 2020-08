Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"217 millió forintos osztalékot vettek ki a NAKK Zrt.-ből, amit Orbán Viktor öccse alapított 2016-ban. A cég most az Orbán-család bizalmi embereként emlegetett Bihari Lajos többségi tulajdonában van. ","shortLead":"217 millió forintos osztalékot vettek ki a NAKK Zrt.-ből, amit Orbán Viktor öccse alapított 2016-ban. A cég most...","id":"20200813_Rekordevet_zart_Orban_Viktor_occsenek_korabbi_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8e8fea-1cd2-4981-88b4-5e0d4f82ec9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Rekordevet_zart_Orban_Viktor_occsenek_korabbi_cege","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:37","title":"Rekordévet zárt Orbán Viktor öccsének korábbi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91956de4-1314-4b5f-8c5a-a44fdeffe852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64e04d4-afff-4189-bbf0-7abfdbb000ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Marabu_Feknyuz_Viktor_es_baratai","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Viktor és barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3befae-e0d9-4803-9043-63deef987ad2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új sportkompakt kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Az új sportkompakt kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20200812_310_loerovel_erkezett_meg_a_teljesen_uj_audi_s3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3befae-e0d9-4803-9043-63deef987ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca393712-6835-4397-8cdb-d03b004635f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_310_loerovel_erkezett_meg_a_teljesen_uj_audi_s3","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:21","title":"310 lóerővel érkezett meg a teljesen új Audi S3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5daf-b279-41e8-afb2-14cf95f6ea1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szarvacskákat visel mindkét szemhéján egy kínai háromélű teknős, amelyet vasárnap tettek közszemlére az iZoo japán állatkertben, Sidzuoka kormányzóságban.","shortLead":"Szarvacskákat visel mindkét szemhéján egy kínai háromélű teknős, amelyet vasárnap tettek közszemlére az iZoo japán...","id":"20200812_ritka_kinai_haromelu_teknos_szarvacskak_izoo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26de5daf-b279-41e8-afb2-14cf95f6ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6fdc0-639d-4a61-8c3a-f7b29b296941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_ritka_kinai_haromelu_teknos_szarvacskak_izoo","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:03","title":"Ilyen teknőst még nem láttak a tudósok: szarvak nőttek a szemhéjára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Infografikával mutatja be az allergia és a COVID-19 tünetei közti különbséget a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Infografikával mutatja be az allergia és a COVID-19 tünetei közti különbséget a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200812_koronavirus_allergia_nnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcaaeed-dbe8-44a0-9ce0-d1ada74a476c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_koronavirus_allergia_nnk","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:05","title":"Így ne keverjük össze az allergiát a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","shortLead":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","id":"20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132d28d-abda-4f8c-9bbd-67a1342d126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:53","title":"Meghibásodás miatt leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"Windisch Judit - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Eltérő módon készülnek az egyetemek az őszi félévre, több helyen a nagyelőadásokat csak online tartják majd meg. A Semmelweis Egyetem negatív PCR-tesztet vár el az elsősöktől beiratkozás előtt, az Óbudai Egyetem pedig a félév első felére csoportosítja azokat a tárgyakat, amelyeken a hallgatóknak feltétlen szükséges személyesen megjelenniük. A kollégiumoknál is nagy lesz a szigor, a Corvinus például csak azt veszi föl, aki szükség esetén 24 órán belül magyar lakóhelyre tud költözni. A hvg.hu egyetemi körképe. ","shortLead":"Eltérő módon készülnek az egyetemek az őszi félévre, több helyen a nagyelőadásokat csak online tartják majd meg...","id":"20200812_egyetem_tanev_szeptember_koronavirus_semmelweis_elte_corvinus_bme_szte_pte_kollegium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d194af37-7fe4-48c3-bce3-6608a2c5b1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_egyetem_tanev_szeptember_koronavirus_semmelweis_elte_corvinus_bme_szte_pte_kollegium","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:30","title":"PCR-teszt beiratkozáshoz, kizárólag online vagy csak személyes órák – nagy szórással indulnak az egyetemek ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","shortLead":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","id":"20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8458f6cb-227b-4049-9470-3fc6de13fcd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:13","title":"Idén is sok család vesz fel hitelt a tanévkezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]