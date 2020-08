Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen elfogatóparancs van érvényben.","shortLead":"A férfi ellen elfogatóparancs van érvényben.","id":"20200812_A_sajat_apja_rabolt_el_egy_keteves_kisfiut_az_edesanyja_mellol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64c3b72-5a21-465d-ad95-eeab6dd019d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_A_sajat_apja_rabolt_el_egy_keteves_kisfiut_az_edesanyja_mellol","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:07","title":"A saját apja rabolt el egy kétéves kisfiút az édesanyja mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e91c9a-63c8-4e86-a7fc-100204a59173","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A FIFA legendái között szerepel majd a focis videojáték egyik játékmódjában, Xavi, Pelé vagy épp Eric Cantona mellett.\r

\r

","shortLead":"A FIFA legendái között szerepel majd a focis videojáték egyik játékmódjában, Xavi, Pelé vagy épp Eric Cantona...","id":"20200810_puskas_ferenc_fifa21_focijatek_fifa_legenda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e91c9a-63c8-4e86-a7fc-100204a59173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e39b8e-c832-4398-bb40-23e9f6831878","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_puskas_ferenc_fifa21_focijatek_fifa_legenda","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:19","title":"Puskás Öcsi is bekerül a FIFA 21-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a szlovén cégen keresztül beszerzett orvosi eszközökről kérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt. ","shortLead":"A képviselő a szlovén cégen keresztül beszerzett orvosi eszközökről kérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt. ","id":"20200810_vadai_polt_peter_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9645cd9-4bfd-4180-a5b8-6544e42b1e98","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_vadai_polt_peter_lelegeztetogep","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:05","title":"Rendőrségen landoltak Vadai Ágnes kérdései a lélegeztetőgép-vásárlásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint nem szabad, hogy lankadjon az emberek figyelme, továbbra is kiemelten fontosnak tartja kézmosást és a maszkviselést.","shortLead":"A virológus szerint nem szabad, hogy lankadjon az emberek figyelme, továbbra is kiemelten fontosnak tartja kézmosást és...","id":"20200810_Kemenesi_koronavirus_fertozes_gocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96db37ef-9e4d-4d5f-87fe-e625bd10941e","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Kemenesi_koronavirus_fertozes_gocpont","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:40","title":"Kemenesi: Új fertőzési láncolatok indultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","shortLead":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","id":"20200810_kullancs_virus_sfts_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1b7484-a734-466c-9374-d89f88dafe61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_kullancs_virus_sfts_kina","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:13","title":"Újabb vírus ütötte fel a fejét Kínában, heten meghaltak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból strandpapucs készítéséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból...","id":"20200811_alga_strandpapucs_muanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdb5232-aed0-478d-b8a3-f34e7e6171c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_alga_strandpapucs_muanyag","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:03","title":"Már csak ezt a szezont kell kibírni, jövőre jön az algából készült biopapucs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca65096a-ab9b-4c69-be6f-a77be520cd24","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 100 millió évvel ezelőtt élt pokolhangya még egyedül vadászott. Ráadásul szarva volt és sarlószerű állkapcsa.","shortLead":"A 100 millió évvel ezelőtt élt pokolhangya még egyedül vadászott. Ráadásul szarva volt és sarlószerű állkapcsa.","id":"20200811_pokolhangya_vadasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca65096a-ab9b-4c69-be6f-a77be520cd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5c3f42-ad12-469c-9b41-bbd16aa630af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_pokolhangya_vadasz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 22:05","title":"A hangya őse még nem hitt a csapatmunkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ab63f-2e00-413a-87b6-8d8c53be70b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerettük volna megtudni az Operatív törzstől, hogy hol vannak jelenleg Magyarországon koronavírusos gócpontok, vagy hogy hol fertőzödnek meg az újabb betegek, a válaszban csak általános tanácsokat kaptunk. Igaz, az kiderült, hogy fertőzött miatt kialakult gócból könnyen lehet területi járvány.","shortLead":"Hiába szerettük volna megtudni az Operatív törzstől, hogy hol vannak jelenleg Magyarországon koronavírusos gócpontok...","id":"20200810_koronavirus_nnk_operativ_torzs_gocpontok_fertozesi_helyek_virusgazdak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ab63f-2e00-413a-87b6-8d8c53be70b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe42d04-f0ac-4596-a6f9-d45dc6383121","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_nnk_operativ_torzs_gocpontok_fertozesi_helyek_virusgazdak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:50","title":"Megkérdeztük, hol vannak vírusos gócpontok, az NNK azt írta: továbbra is alaposan mossunk kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]