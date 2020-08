Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","shortLead":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","id":"20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e45f52d-055c-4e67-be25-43a8d13d4655","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:16","title":"Olyan kevés a vér, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokra jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános szereplésein sem véletlenül hozta szóba a TikTokot.","shortLead":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános...","id":"20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ac63e-dfca-470d-aabd-4e2c42e3c75a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:53","title":"WSJ: Mark Zuckerberg miatt indult hadjárat a TikTok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","shortLead":"A házaspár nem követte az egészségügyi tanácsokat, és akkor sem kértek segítséget, amikor májusban megbetegedtek.","id":"20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8e9c9-3430-4c51-9ce1-4c784e0823d3","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Koronavirusban_meghalt_a_felesege_annak_a_floridai_taxisnak_aki_szerint_a_koronavirus_csak_egy_atveres","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:40","title":"Koronavírusban meghalt a felesége annak a floridai taxisnak, aki szerint a koronavírus csak egy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Alkotmányozó többség a parlamentben, katonás szellem az államigazgatásban, nem egészen önzetlen kínai segítség – ez ma Srí Lanka. A Nike a világ egyik leghíresebb rappere, Kendrick Lamar közreműködésével készített emlékfilmet a sztár, a mindekor a minél tökéletesebbre, a jobbá és jobbá válást hirdető Fekete Mamba tiszteletére. Tényleg beleborzongtunk, amikor megnéztük.","shortLead":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ...","id":"20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99688c3d-651a-4499-802f-2326519d4d46","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:55","title":"Sokadik megnézésre is beleborzongunk a Nike Kobe Bryant-emlékfilmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg a Vidit a magyar állam, de azt sem hallgatták el, hogy azóta már inkább a Puskás Akadémiáért rajong a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg...","id":"20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a302d-daff-4b6b-bce5-a5600e99a0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:32","title":"Az ír sajtó Orbán focimániájáról ír a Fehérvár–Bohemians meccs felvezetéseként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek örülnek, ha a postás egy nagy dobozzal csönget be hozzájuk, és még jobban, ha abból egy gázzal töltött léggömb repül elő egy üdvözlőkártyával vagy egy kis ajándékkal.","shortLead":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek...","id":"202034_gazos_meglepetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f06d1-30ea-4d6e-9407-8ea48fa7a3af","keywords":null,"link":"/360/202034_gazos_meglepetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:00","title":"Kipróbálták és bejött: nem gáz lufikat küldeni ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","shortLead":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","id":"20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4252ee-6aba-4232-8a63-91825446b216","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:27","title":"Fucsovics továbbjutott New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]