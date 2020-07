Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután a koronavírus-járvány szinte teljes egészében megbénította a gazdaságot.","shortLead":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután...","id":"20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d8cdc6-3564-465b-a11c-37c71e2e5066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 30. 14:36","title":"A sok halálesetet megúszta Németország, de a gazdaságot kivégezte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt, az értékesítés minden egyes kategóriában jelentősen erősödött.","shortLead":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt...","id":"20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043bbe3d-5a02-4874-b27d-1f9762b71bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. július. 31. 00:48","title":"Az Apple-ről röviden: jól megy – bővebben: nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","shortLead":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","id":"20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e89885-ccbb-4c22-a356-82806625c661","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","timestamp":"2020. július. 30. 19:41","title":"A Fekete Zaj fesztivált idén is megrendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6b3b77-bde2-4be9-b478-3982b6b8e2b4","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Bár Gödön esett szét a leglátványosabban az ellenzéki koalíció, vidéken és Budapesten is egészen változatos módon tudnak egymással összeveszni a pártok. A hvg.hu-nak többen egyéni konfliktusokról beszéltek, és állították, ebből nem szabad országos következtetéseket levonni. De mennyire rontja ez az ellenzéki brandet 2022-ig?","shortLead":"Bár Gödön esett szét a leglátványosabban az ellenzéki koalíció, vidéken és Budapesten is egészen változatos módon...","id":"20200729_ellenzeki_osszefogas_God_Momentum_Jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df6b3b77-bde2-4be9-b478-3982b6b8e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04387e8-ec3a-41f3-a2a7-e5a83d49d33c","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_ellenzeki_osszefogas_God_Momentum_Jobbik","timestamp":"2020. július. 29. 06:30","title":"Helyi szinten akadozhat az ellenzéki összefogás, de az országosban mindenki hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik a válság elején elvesztették az állásukat, csak most kerültek be hivatalosan is a munkanélküliek közé, ahogy a korlátozások enyhítésével el tudtak kezdeni munkát keresni.","shortLead":"58 ezren visszatértek ugyan a munkába májusról júniusra, de a munkanélküliség így is megugrott. Sokan ugyanis, akik...","id":"20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22a960-8cc0-4205-adb7-da0a665455c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas_ksh","timestamp":"2020. július. 29. 10:01","title":"Hároméves rekordra nőtt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","shortLead":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","id":"20200730_bagdad_irak_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d844321-0356-4aa5-aa09-f15391fbb0a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_bagdad_irak_hoseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:53","title":"Egymás után két napon volt 51 fok Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87be7c9c-b0c7-493e-b47f-1bf11deabbc9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Douglas Marksnak nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, de ő maga azt állítja, valójában valaki követte, őt akarta figyelmeztetni.","shortLead":"Douglas Marksnak nagyon fontos a koronavírus elleni védekezés, de ő maga azt állítja, valójában valaki követte, őt...","id":"20200729_florida_koronavirus_usa_tavolsagtartas_hotel_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87be7c9c-b0c7-493e-b47f-1bf11deabbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dc8e-aedf-428b-a9af-38bbad2dce73","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_florida_koronavirus_usa_tavolsagtartas_hotel_usa","timestamp":"2020. július. 29. 19:59","title":"Lövöldözni kezdett egy férfi a hotelben, mert ketten nem tartották a távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet bűncselekmény.","shortLead":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet...","id":"20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2823173-9d45-4cd2-bb7f-2605b1596166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","timestamp":"2020. július. 30. 16:11","title":"Az ügyészség szerint a Budapest–Belgrád pénzszórás előkészítői sem követhettek el bűncselekményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]