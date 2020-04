Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak. \r

","shortLead":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval...","id":"20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e78fc5-b6fe-41ea-a389-7f588a9268d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:11","title":"A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba97d496-e64f-4b67-bab8-74a7a16e3232","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A turizmus és vendéglátás leállásával túlkínálat alakult ki, Magyarországon már olcsóbb a csirkehús kilogrammja, mint amennyibe az előállítás kerül. A helyzetet a madárinfluenza is rontja.","shortLead":"A turizmus és vendéglátás leállásával túlkínálat alakult ki, Magyarországon már olcsóbb a csirkehús kilogrammja, mint...","id":"20200427_vagohid_csirke_baromfi_areses_import","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba97d496-e64f-4b67-bab8-74a7a16e3232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf2e44-8473-4954-9823-0a2852468bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_vagohid_csirke_baromfi_areses_import","timestamp":"2020. április. 27. 08:52","title":"Túlkínálat miatt esik a magyar csirke ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz következménye annak, ha valaki mégsem megy el a május eleji érettségire.

","shortLead":"Nem lesz következménye annak, ha valaki mégsem megy el a május eleji érettségire.

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_erettsegi_vizsga_diak_oktatas_maruzsa_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edce2965-c45c-4d85-839e-a1232d99521e","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_koronavirus_jarvany_erettsegi_vizsga_diak_oktatas_maruzsa_zoltan","timestamp":"2020. április. 27. 09:50","title":"Maruzsa: A vizsga reggelén is meggondolhatja magát az érettségiző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5c62ef-c2a9-4033-ab36-2b5b9266084a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány ellenére is továbbküldené a Magyar Turisztikai Ügynökség az egyedi támogatással megítélt pénzeket, Balatonfüred most kempingfejlesztésre kér 3,2 milliárd forintot.","shortLead":"A járvány ellenére is továbbküldené a Magyar Turisztikai Ügynökség az egyedi támogatással megítélt pénzeket...","id":"20200428_balatonfured_onkormanyzat_Meszaros_Lorinc_kemping_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5c62ef-c2a9-4033-ab36-2b5b9266084a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9261e5-9dd3-4def-a976-f9537e76e825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_balatonfured_onkormanyzat_Meszaros_Lorinc_kemping_felujitas","timestamp":"2020. április. 28. 12:34","title":"Milliárdokat kért a balatonfüredi önkormányzat a Mészáros Lőrinc által üzemeltetett kemping felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberek magyarázatot keresnek, magyarázatokat akarnak a mindennapokat feldúló koronavírus-járványra. Szép számmal születnek is az összeesküvés-elméletek, közöttük például az, hogy az 5G, az új generációs mobilhálózat a fertőzés felelőse. A Twitter saját eszközeivel lép fel az ilyesfajta hírekkel szemben.","shortLead":"Az emberek magyarázatot keresnek, magyarázatokat akarnak a mindennapokat feldúló koronavírus-járványra. Szép számmal...","id":"20200428_twitter_5g_vandalizmus_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418198db-3472-4ac9-8fa2-f2eaa5caaffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_twitter_5g_vandalizmus_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. április. 28. 10:03","title":"Letiltja az 5G-hez kapcsolódó, erőszakra buzdító összeesküvés-elméleteket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkahelyi gyerekfelügyeletet tesz lehetővé a kormány, valamint óvodai és bölcsődei ügyeletre kötelezi az önkormányzatokat.","shortLead":"Munkahelyi gyerekfelügyeletet tesz lehetővé a kormány, valamint óvodai és bölcsődei ügyeletre kötelezi...","id":"20200428_Kotelezo_ovodai_es_bolcsodei_ugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac1d90-93d0-4dae-8ee6-dd359db767a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Kotelezo_ovodai_es_bolcsodei_ugyelet","timestamp":"2020. április. 28. 07:58","title":"Kötelező lesz csütörtöktől az óvodai és bölcsődei ügyelet biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mától Budapesten csak eltakart arccal szabad használni a tömegközlekedési eszközöket, de boltba, piacra is csak maszkban lehet menni. A járvány halálos áldozatainak száma nyolccal emelkedett. Összeomlottak a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozások. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Mától Budapesten csak eltakart arccal szabad használni a tömegközlekedési eszközöket, de boltba, piacra is csak...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_aprilis_27_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153fefb4-470e-4073-b167-d11027f5df73","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_aprilis_27_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 27. 07:50","title":"Már 280 áldozata van a járványnak itthon, kötelező a maszk a budapesti tömegközlekedőknek – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Lorna Breen apja azt mondja: a lánya is a járvány áldozata ugyanúgy, mint a betegek.","shortLead":"Dr. Lorna Breen apja azt mondja: a lánya is a járvány áldozata ugyanúgy, mint a betegek.","id":"20200428_Ongyilkos_lett_egy_orvos_akik_koronavirusos_betegeket_kezelt_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b5cd83-13f6-4a4e-9846-da65f4c40656","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Ongyilkos_lett_egy_orvos_akik_koronavirusos_betegeket_kezelt_New_Yorkban","timestamp":"2020. április. 28. 10:03","title":"Öngyilkos lett egy orvos, aki koronavírusos betegeket kezelt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]