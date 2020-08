Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe44df34-d84e-4080-90e1-dc46e867d0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy poszt kerül ennyibe, és sokan lelkesen fizetnek érte.","shortLead":"Egy-egy poszt kerül ennyibe, és sokan lelkesen fizetnek érte.","id":"20200825_Ketezer_dollart_kell_fizetnie_a_milliardos_kolykoknek_ha_szerepelnenek_az_egyik_hirhedt_Instagramoldalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe44df34-d84e-4080-90e1-dc46e867d0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17464cdf-3723-4d22-b723-f9fe56238b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Ketezer_dollart_kell_fizetnie_a_milliardos_kolykoknek_ha_szerepelnenek_az_egyik_hirhedt_Instagramoldalon","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:35","title":"Kétezer dollárt kell fizetniük a milliárdoscsemetéknek, ha szerepelnének az egyik híres Instagram-oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak, ritkábban jár a 2-es villamos és több troli is.","shortLead":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak...","id":"20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ecaaf-1c1a-4b0e-bf76-4d8680ea32e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:05","title":"Áramellátási hiba miatt őrülhet meg Budapest közlekedése szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8a9daa-dfcb-49be-9e5c-6dde01de37e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan területen is sokkal jobbnak bizonyult a mesterséges intelligencia, ahol eddig nem igazán vizsgálták a tudását: egy hivatásos vadászpilótát döngölt a földbe a virtuális csatában.","shortLead":"Olyan területen is sokkal jobbnak bizonyult a mesterséges intelligencia, ahol eddig nem igazán vizsgálták a tudását...","id":"20200824_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_pilota_darpa_heron_systems_nvidia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8a9daa-dfcb-49be-9e5c-6dde01de37e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda27e8e-ba6a-4902-a102-ed2c219f5a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_pilota_darpa_heron_systems_nvidia","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:33","title":"A mesterséges intelligencia egy vadászgéppel simán elintézte az emberi pilótát a kísérletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 új koronavírus-fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek 885-en vannak.","shortLead":"24 új koronavírus-fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek 885-en vannak.","id":"20200825_koronavirus_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea87cd3-7a27-4617-8807-d8bcd5dd54af","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:35","title":"Újabb koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","shortLead":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","id":"20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53992903-10c8-49e7-9d31-51a9c2de3640","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:30","title":"A tánc juttathat el minket önmagunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8e23c6-6714-43bd-8c34-68fc81a4386e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kluboknak nem lesz kötelező elengedni a játékosaikat a jövő havi találkozókra.","shortLead":"A kluboknak nem lesz kötelező elengedni a játékosaikat a jövő havi találkozókra.","id":"20200825_fifa_foci_valogatott_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8e23c6-6714-43bd-8c34-68fc81a4386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816e47b-65d3-4400-8fb9-1e5c4d39a8d1","keywords":null,"link":"/sport/20200825_fifa_foci_valogatott_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:04","title":"Nagyban befolyásolhatja a szeptemberi válogatott meccseket a FIFA új döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját oktatói programját elvégezve is be lehet majd kerülni a világ egyik legmenőbb munkahelyére.","shortLead":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját...","id":"20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93569be-f2dc-479c-9f02-6c1be2858879","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:05","title":"A Google dobja a diplomákat, a náluk szerzett papír is elég lesz a munkába álláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d97c813-1744-47e3-926e-fc4d3acdfaab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Victor Lindelöf utolérte és feltartóztatta a biciklist, amíg a rendőrök a helyszínre értek.","shortLead":"Victor Lindelöf utolérte és feltartóztatta a biciklist, amíg a rendőrök a helyszínre értek.","id":"20200825_Idos_not_kifoszto_rablot_allitott_meg_a_Manchester_United_focistaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d97c813-1744-47e3-926e-fc4d3acdfaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7cfaec-d51a-44ac-ad21-0253b7279880","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Idos_not_kifoszto_rablot_allitott_meg_a_Manchester_United_focistaja","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:21","title":"Idős nőt kifosztó rablót állított meg a Manchester United focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]