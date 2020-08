Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot lelőtték, de már későn.","shortLead":"Az állatot lelőtték, de már későn.","id":"20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e838c7d6-7a68-43bb-9b01-641d89bd6a96","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:40","title":"Jegesmedve tépett szét egy embert a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","shortLead":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","id":"20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98950fa-c7dc-4d23-9ab6-604edb047390","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:37","title":"Ortodox zsidó férfiak kérésére ültettek el egy nőt, most beperli a légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","shortLead":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","id":"20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e962889-90eb-40a1-b16c-5fe89674d201","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:28","title":"Menczer Tamás megvédte Szijjártó Péter szerdai kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fe2da9-d491-4e6e-80e8-1978ff72a28b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy autógyártó szándékosan hoz nyilvánosságra \"kémfotókat\".","shortLead":"Ilyen az, amikor egy autógyártó szándékosan hoz nyilvánosságra \"kémfotókat\".","id":"20200828_meg_csak_rut_kiskacsakent_de_mar_megmutattak_az_uj_mercedes_slt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21fe2da9-d491-4e6e-80e8-1978ff72a28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51108513-a1f6-47fe-8516-e23fff3d72bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_meg_csak_rut_kiskacsakent_de_mar_megmutattak_az_uj_mercedes_slt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:21","title":"Még csak rút kiskacsaként, de már megmutatták az új Mercedes SL-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65902cbe-8a33-42b9-a593-fba332ed659a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőtűz miatt több mint 250 embert kellett kitelepíteni Spanyolországban az andalúziai Huelva környékén található falvakból. ","shortLead":"Az erdőtűz miatt több mint 250 embert kellett kitelepíteni Spanyolországban az andalúziai Huelva környékén található...","id":"20200828_Egy_nap_alatt_1000_hektar_pusztult_el_a_spanyol_erdotuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65902cbe-8a33-42b9-a593-fba332ed659a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1c77ae-66f2-4e83-a165-035159c03b44","keywords":null,"link":"/zhvg/20200828_Egy_nap_alatt_1000_hektar_pusztult_el_a_spanyol_erdotuzben","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:57","title":"Egy nap alatt 1000 hektár erdő égett le Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","shortLead":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","id":"20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cf2b-4319-455a-bfed-fb2c58800072","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:12","title":"Csúsztatott iskolakezdéshez alkalmazkodik a BKK menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla ellen is zsarolóvírus-támadásra készült egy hackercsoport, de az csak most kiderült ki, hogyan.","shortLead":"A Tesla ellen is zsarolóvírus-támadásra készült egy hackercsoport, de az csak most kiderült ki, hogyan.","id":"20200827_zsarolovirus_tesla_orosz_hackerek_garmin_cwt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1729e6-83e6-4eb8-9695-389f6723e26d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_zsarolovirus_tesla_orosz_hackerek_garmin_cwt","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:23","title":"Zsarolóvírussal akarták megfertőzni a Tesla számítógépeit orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például a titokzatos orosz gyártmányt.","shortLead":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például...","id":"20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc0872-6f1a-4112-91b0-f4140bbe8796","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:33","title":"Egy magyar virológus szerint az orosz vakcinának olyan erős mellékhatásai is lehetnek, hogy egy időre lebénul az ember karja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]