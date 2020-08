Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tapasztalatok szerint a koncentrációnövekedés után 4-10 nappal később megugrik a megbetegedések száma.","shortLead":"A tapasztalatok szerint a koncentrációnövekedés után 4-10 nappal később megugrik a megbetegedések száma.","id":"20200810_szennyviz_koronavirus_fertozes_debrecen_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfb0f-fb87-4559-ae8a-e87e7f8e7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef2471-ba92-46ce-bd01-96c4b56775d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_szennyviz_koronavirus_fertozes_debrecen_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:09","title":"Emelkedett a szennyvízben a koronavírus mennyisége, megugorhat a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos tesztidőszak következik. ","shortLead":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos...","id":"20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587fd7e5-7f70-4a46-961d-1a8080a55487","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:30","title":"Változik a közlekedés Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert az Magyar Turisztikai Ügynökségtől 1,7 milliárd forintot szállodafejlesztésre, miközben a Bahartnál igazgatósági elnök.","shortLead":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert...","id":"20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d417ca1-c9e5-4dde-8b67-0cc389217e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:06","title":"Polt a cégbírósághoz küldte Vadait egy MTÜ-s összeférhetetlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1b56b0-6457-4e6f-be64-b5b1d7a9faaa","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Élhet-e valaha normális életet az, aki gyermek- és fiatalkorát fogyatékosotthonban töltötte? A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerint igen, és ezt most Gödön igyekeznek bebizonyítani. ","shortLead":"Élhet-e valaha normális életet az, aki gyermek- és fiatalkorát fogyatékosotthonban töltötte? A Magyar Máltai...","id":"202032__gondviseles_haza__szocialis_otthon__tamogatott_lakhatas__otthonkereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1b56b0-6457-4e6f-be64-b5b1d7a9faaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6eee565-4cbd-4362-82c3-27487d233209","keywords":null,"link":"/360/202032__gondviseles_haza__szocialis_otthon__tamogatott_lakhatas__otthonkereso","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:00","title":"Boldogan élik meg a hírhedt Topház volt lakói, hogy megmentették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központban háromszoros áron végezték a hazautazók tesztelését. ","shortLead":"A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központban háromszoros áron végezték a hazautazók tesztelését. ","id":"20200809_Szunetel_a_kozel_100_ezres_PCRteszteles_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df90ef8-8774-44d9-b201-9b1e67018c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Szunetel_a_kozel_100_ezres_PCRteszteles_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:05","title":"Szünetel a közel 100 ezerbe kerülő PCR-tesztelés Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint nem szabad, hogy lankadjon az emberek figyelme, továbbra is kiemelten fontosnak tartja kézmosást és a maszkviselést.","shortLead":"A virológus szerint nem szabad, hogy lankadjon az emberek figyelme, továbbra is kiemelten fontosnak tartja kézmosást és...","id":"20200810_Kemenesi_koronavirus_fertozes_gocpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96db37ef-9e4d-4d5f-87fe-e625bd10941e","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Kemenesi_koronavirus_fertozes_gocpont","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:40","title":"Kemenesi: Új fertőzési láncolatok indultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány az USA-ban: lényegében minden 66. amerikaira jut egy fertőzött és már 160 ezer áldozatot szedett a járvány.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány az USA-ban: lényegében minden 66. amerikaira jut egy fertőzött és már 160 ezer áldozatot...","id":"20200809_Mar_tobb_mint_otmillio_fertozott_van_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1531aebe-aaba-4e73-b776-8c7752655d21","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Mar_tobb_mint_otmillio_fertozott_van_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:24","title":"Már több mint ötmillió fertőzött van az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a98daf-5b86-4c2b-8eed-cadaca84a236","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:38","title":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]