Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","shortLead":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","id":"20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e12812-0b3c-41dd-ba0e-93d91337e1bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:15","title":"A budapesti bringásokra is lecsaptak a kamerás civil rendőrautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","shortLead":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","id":"20200831_masodfoku_riasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b0d9-9dfc-4715-afa2-30969d5d207e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:21","title":"Zivatar miatt adtak ki riasztást délnyugati megyékben, Budapesten is leszakadhat az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeire fordítottak.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség...","id":"20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f04c46-7d13-4fa3-a7af-6eb70835d099","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","timestamp":"2020. augusztus. 29. 21:29","title":"Megvonja Iványi Gáborék iskoláinak kiegészítő támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. ","shortLead":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba...","id":"20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf77d3-0912-46b4-a16a-101e4c774cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. augusztus. 29. 23:10","title":"Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","shortLead":"Nem tüntetik fel az allergének közül a mustárt.","id":"20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab6017e-2c24-4f55-bd90-76aa7b4cea55","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_tesco_grillkolbasz_kolbasz_termekvisszahivas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:13","title":"Gond van a Tesco egyik kolbászával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senkinek sem sikerült pontosan eltalálnia őket.\r

","shortLead":"Senkinek sem sikerült pontosan eltalálnia őket.\r

","id":"20200829_otos_lotto_nyeroszamok_sorsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff9b336-9404-44a4-b259-ee25fc05a4e8","keywords":null,"link":"/elet/20200829_otos_lotto_nyeroszamok_sorsolas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:14","title":"Ezzel az öt számmal lehetett volna 1,2 milliárdot nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200830_Tisztujitas_az_LMPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9b96d7-f232-4136-9f69-5ed3f0f364ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Tisztujitas_az_LMPben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:39","title":"Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté vezeti ezentúl az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler: Rosszul. ","shortLead":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler...","id":"20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54325b9c-d99e-44a5-a76a-4648e2fb8a71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:15","title":"Orbán: Mi egy unalmas parlamenti demokrácia vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]