[{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatot adtak ki a Színház és Filmművészeti Egyetem védelmében.","shortLead":"Közös nyilatkozatot adtak ki a Színház és Filmművészeti Egyetem védelmében.","id":"20200905_Tobb_tucat_tudosnak_van_elege_a_kormany_felforgato_rendbonto_intezkedeseibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2710b9f-58b1-4b36-a30b-b17c20fa1f58","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Tobb_tucat_tudosnak_van_elege_a_kormany_felforgato_rendbonto_intezkedeseibol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:11","title":"Több tucat tudósnak van elege „a kormány felforgató, rendbontó intézkedéseiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5","c_author":"Balla István","category":"360","description":"„Az állam azt üzente, hogy köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy civilek eljuttassák érettségiig vagy diplomáig a legszegényebb gyerekeket” – reagált Orsós János, az Ámbédkar Gimnázium alapítója arra, hogy az Emmi megvonta a hátrányos helyzetű gyerekeknek esélyt nyújtó iskolák támogatását. L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője szerint az állam működésképtelenségéhez asszisztálnak azzal, hogy civil adományokból pótolják az elvont pénzt, de nem tehetnek mást. A MET lelkésze, Iványi Gábor pedig kicsinyes politikai bosszúról beszél. A nehézségek ellenére a héten mindhárom érintett iskolában elindult a tanítás.","shortLead":"„Az állam azt üzente, hogy köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy civilek eljuttassák érettségiig vagy diplomáig...","id":"20200904_uzent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2552cf1f-76b6-47f2-b4fa-364a0991cec4","keywords":null,"link":"/360/20200904_uzent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:30","title":"\"Nem szabad, hogy a gyerekek ebből az egészből bármit észrevegyenek!\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Százezernél is több átlátszó maszkot gyártat le a francia kormány még szeptemberben, hogy a diákok lássák a tanáraik arcát.","shortLead":"Százezernél is több átlátszó maszkot gyártat le a francia kormány még szeptemberben, hogy a diákok lássák a tanáraik...","id":"20200906_Atlatszo_maszk_francia_kormany_tanarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b145e-cca4-4fba-8191-0d58206d7185","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Atlatszo_maszk_francia_kormany_tanarok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:42","title":"Átlátszó maszkokat oszt a francia kormány a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cafe72d-d588-45bb-b648-56849434f03e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lajos Tamás producer cége 88 millió forintot követel.","shortLead":"Lajos Tamás producer cége 88 millió forintot követel.","id":"20200905_NERper_Birosagi_ugy_lett_abbol_hogy_Schmidt_Mariaek_nem_fizettek_ki_a_kormany_reklamvideojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cafe72d-d588-45bb-b648-56849434f03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e9a313-4ff5-469f-9dc5-a823e7d93387","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_NERper_Birosagi_ugy_lett_abbol_hogy_Schmidt_Mariaek_nem_fizettek_ki_a_kormany_reklamvideojat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:50","title":"NER-per: Bírósági ügy lett abból, hogy Schmidt Máriáék nem fizették ki a kormány reklámvideóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62faf13-d8c4-4ad0-9d5a-f5e4764b8d12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországba kényszerítették szombatra virradóra Olha Kovalkova fehérorosz ellenzéki vezetőt. A lengyel kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón elmondta, azzal kényszerítették külföldre, hogy közölték vele, megkínozzák és nem engedik ki a börtönből.","shortLead":"Lengyelországba kényszerítették szombatra virradóra Olha Kovalkova fehérorosz ellenzéki vezetőt. A lengyel...","id":"20200905_Ujabb_feherorosz_ellenzekit_zsuppoltak_kulfoldre_ezuttal_Lengyelorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62faf13-d8c4-4ad0-9d5a-f5e4764b8d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c581c180-a843-488e-9af1-dec80ef87569","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Ujabb_feherorosz_ellenzekit_zsuppoltak_kulfoldre_ezuttal_Lengyelorszagba","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:06","title":"Újabb fehérorosz ellenzékit zsuppoltak külföldre, ezúttal Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","shortLead":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","id":"20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46895a5-f4ef-466a-8b78-298c2c94e937","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:47","title":"Egy fotó a tüntetésről: közös képen a magyar színjátszás nagyasszonyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b307e9a-4170-4780-8b62-ca0ea570775d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kérnek fizetést az év hátralévő részében a svéd férfi labdarúgó válogatott tagjai, hogy lehetővé tegyék a női játékosok juttatásainak a megemelését. A svéd fociban is látványosak a jövedelemkülönbségek.\r

","shortLead":"Nem kérnek fizetést az év hátralévő részében a svéd férfi labdarúgó válogatott tagjai, hogy lehetővé tegyék a női...","id":"20200905_A_sved_ferci_focivalogatott_jatkosai_lemondanak_a_fizetesukrol_a_nok_javara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b307e9a-4170-4780-8b62-ca0ea570775d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8734883e-40a3-43e6-bfa5-027fd1637220","keywords":null,"link":"/elet/20200905_A_sved_ferci_focivalogatott_jatkosai_lemondanak_a_fizetesukrol_a_nok_javara","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:25","title":"A svéd férfi fociválogatott játékosai lemondanak a fizetésükről a nők javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Koronavírus-járvány és gazdasági helyzet ide vagy oda, az Apple úgy gondolja, idei új modelljei legalább annyira kelendők lesznek, mint a tavalyiak.","shortLead":"Koronavírus-járvány és gazdasági helyzet ide vagy oda, az Apple úgy gondolja, idei új modelljei legalább annyira...","id":"20200906_apple_iphone12_rendeles_eladott_darabszam_becsles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bdcafa-f445-45e3-8d69-95c5f898f0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_apple_iphone12_rendeles_eladott_darabszam_becsles","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:03","title":"Igencsak optimista az Apple az iPhone 12-vel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]