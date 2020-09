Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezuhantak az utasbiztosítások és egyre több a viharkár, viszont ritkábban utazunk és az otthoni munkavégzés miatt azonban kevesebb a betörés: átalakulás előtt áll a biztosítási piac? ","shortLead":"Bezuhantak az utasbiztosítások és egyre több a viharkár, viszont ritkábban utazunk és az otthoni munkavégzés miatt...","id":"20200904_Csak_a_balesetek_evente_600_milliard_forintos_kart_okoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14393e1-ea95-49d0-a148-cd2bda243e69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Csak_a_balesetek_evente_600_milliard_forintos_kart_okoznak","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:59","title":"Évente 600 milliárd forintos kárt okoznak a balesetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","shortLead":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","id":"20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f8a6e-0e8f-4a8f-9f15-7b7ae7ab161a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:59","title":"Már a kemény terepre szánt Jeep Wrangler is zöld rendszámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19745490-9d4f-4708-bded-6f461bea4f91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekek nagymamája értesítette a rendőrséget, hogy a lánya megölte a gyerekeit.","shortLead":"A gyerekek nagymamája értesítette a rendőrséget, hogy a lánya megölte a gyerekeit.","id":"20200903_dusseldorf_gyilkossag_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19745490-9d4f-4708-bded-6f461bea4f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d41f74-dee2-48e1-8109-550ebbb0ad5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200903_dusseldorf_gyilkossag_gyerek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:24","title":"Öt gyerekével végzett egy anya Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ec19c3-ce9f-4a9e-96e8-7ce79f9311c6","c_author":"Dobszay János","category":"cegauto","description":"Két villamosmegálló átépítése miatt nyár végére megbénult a Bécsi út forgalma. És ez így lesz még november végéig.","shortLead":"Két villamosmegálló átépítése miatt nyár végére megbénult a Bécsi út forgalma. És ez így lesz még november végéig.","id":"20200903_Becsi_uti_kaosz_A_fonodo_visszavag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ec19c3-ce9f-4a9e-96e8-7ce79f9311c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d4739-f17a-41d5-afc1-4ab80b485871","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Becsi_uti_kaosz_A_fonodo_visszavag","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:30","title":"A Bécsi úti dugók még hónapokig elhúzódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142c4cef-747a-4ac1-8153-e5470dc21b05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a szemrevaló és nem gyenge járgányban nincs blokkolásgátló, menetstabilizátor és szervófék sem. ","shortLead":"Ebben a szemrevaló és nem gyenge járgányban nincs blokkolásgátló, menetstabilizátor és szervófék sem. ","id":"20200904_teljesen_magara_van_hagyatva_a_sofor_a_volvo_retro_sportkocsijaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142c4cef-747a-4ac1-8153-e5470dc21b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762990ba-68f4-4826-9803-220ecf93c6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_teljesen_magara_van_hagyatva_a_sofor_a_volvo_retro_sportkocsijaban","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:41","title":"Teljesen magára van hagyatva a sofőr a Volvo retro sportkocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb akkumulátortechnológiát fejleszt. Ha összejön, nagyobb hatótávolságra lesznek képesek az elektromos autók.","shortLead":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb...","id":"20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e1d3cc-8210-45a2-a91a-39778bdfafaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:03","title":"Bill Gates most az autókat forradalmasítaná, és már lépett is az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e22df5a-8992-40c7-8fb4-67b3e9b86d56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fehérorosz ellenzék ellen használt Nexta Live alkalmazást kiberbiztonsági szakértők szerint tömeges adatgyűjtésre tervezték, az információkat egy orosz szerverre töltötték fel.","shortLead":"A fehérorosz ellenzék ellen használt Nexta Live alkalmazást kiberbiztonsági szakértők szerint tömeges adatgyűjtésre...","id":"20200903_google_play_aruhaz_nexta_live_app_megfigyeles_tuntetes_feheroroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e22df5a-8992-40c7-8fb4-67b3e9b86d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a8d736-bd22-4b16-ad23-4dec33e0445a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_google_play_aruhaz_nexta_live_app_megfigyeles_tuntetes_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:37","title":"A fehérororsz tüntetők után kémkedett egy androidos app, törölte a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d4537e-4232-48ad-9601-6082c95c3da2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az U21-es válogatottal játszottak volna holnap edzőmeccset, az elmarad.","shortLead":"Az U21-es válogatottal játszottak volna holnap edzőmeccset, az elmarad.","id":"20200902_A_budafoki_NB_Ies_futballklubnal_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d4537e-4232-48ad-9601-6082c95c3da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c70d59-ef3f-40fe-a444-8fe544e3116c","keywords":null,"link":"/sport/20200902_A_budafoki_NB_Ies_futballklubnal_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:26","title":"A budafoki NB I-es futballklubnál is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]