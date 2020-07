Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a 3-as metróvonalon közlekedő kocsikat felújító orosz cég nem járul hozzá, nem tudják megkezdeni a klímaberendezések felszerelését, de a munka előkészítése már zajlik. ","shortLead":"Amíg a 3-as metróvonalon közlekedő kocsikat felújító orosz cég nem járul hozzá, nem tudják megkezdeni...","id":"20200722_karacsony_gergely_3as_metro_klima_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717234fe-25a0-4e03-9578-34de4a0db970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_karacsony_gergely_3as_metro_klima_tarlos_istvan","timestamp":"2020. július. 22. 18:21","title":"Karácsony a 3-as metróról: Megkezdődött a mozgó szaunák felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben. Az önkormányzat kezdetben támogatta a projektet, majd hétfőn lemondott Pergel István polgármester.","shortLead":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben...","id":"20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b221c4-f0e7-490b-a19f-4af2489cf82f","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","timestamp":"2020. július. 21. 14:36","title":"Bányanyitás ellen tartanának népszavazást Pilismaróton, a polgármester lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a9dd2b-02f2-4a26-9677-a8b4ebf6360d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felfordította az egész világot, és ezt a Samsung is nagyon érzi. Évi két nagy csúcstelefon-családja került és kerül veszélybe.","shortLead":"A koronavírus-járvány felfordította az egész világot, és ezt a Samsung is nagyon érzi. Évi két nagy...","id":"20200722_samsung_galaxy_note20_eladasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a9dd2b-02f2-4a26-9677-a8b4ebf6360d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9c1a21-7df5-4fc5-9a77-f97eaf0c0a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_samsung_galaxy_note20_eladasok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 22. 16:03","title":"Ellophatja a show-t a koronavírus a Samsung elől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a179a041-317e-42ca-ac56-53655df00525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e695db55-c054-45c4-89f3-82e3f491c65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Marabu_Feknyuz_Megvedtuk_nemzeti_buszkesegunket","timestamp":"2020. július. 21. 16:46","title":"Marabu Féknyúz: Megvédtük nemzeti büszkeségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az Apple javára született döntés az EU számára elzárt egy utat a multik adóztatásához, de Brüsszel más módszerrel is megpróbálhat fellépni az adóparadicsom jellegű tagállamok ellen, beleértve Magyarországot is.","shortLead":"Az Apple javára született döntés az EU számára elzárt egy utat a multik adóztatásához, de Brüsszel más módszerrel is...","id":"20200722_Apple_kontra_EU__Multik_adoztatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973c87e5-1420-491c-b0fb-53994f3ad253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4ddbee-d7dd-435c-8fd7-38be2c7e06ec","keywords":null,"link":"/360/20200722_Apple_kontra_EU__Multik_adoztatasa","timestamp":"2020. július. 22. 16:30","title":"Az adóparadicsomoknak is jól jött az Apple gigabírságának visszavonása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","id":"20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3793e70-64b8-447b-87cc-4104efa7bb67","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","timestamp":"2020. július. 22. 05:00","title":"Trump lassan hozzászokik ahhoz, hogy maszkot hordjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogerősen megítélt kártérítés kifizetésének június 30. lett volna a határideje a Népszava szerint.","shortLead":"A jogerősen megítélt kártérítés kifizetésének június 30. lett volna a határideje a Népszava szerint.","id":"20200722_gyongyospata_nem_fizetik_ki_a_karteritest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593d9ea8-8b61-4fe5-b97c-b8518293c35f","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_gyongyospata_nem_fizetik_ki_a_karteritest","timestamp":"2020. július. 22. 18:09","title":"Már ki kellett volna fizetni a gyöngyöspatai romák kártérítését, de még mindig nem kaptak semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok mindenkit kiszabadítottak.","shortLead":"A hatóságok mindenkit kiszabadítottak.","id":"20200721_ukrajna_tuszejto_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be74b6ef-3ef8-419d-a0f0-470644f07ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_ukrajna_tuszejto_busz","timestamp":"2020. július. 21. 21:48","title":"Elfogták a férfit, aki korábban túszul ejtette egy busz utasait Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]