[{"available":true,"c_guid":"020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben a félmilliót is meghaladja a juttatás összege, még mindig jóval többen vannak az olyan szépkorúak, akik kénytelenek az átlagnyugdíj felénél is kevesebből megélni. ","shortLead":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben...","id":"202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cc74d-a29b-44e9-8055-4a99f86998c6","keywords":null,"link":"/360/202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:15","title":"Óriásira nyílt a nyugdíjolló: a fiatalabb ellátottak pénze húzza fel az átlagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663ac28f-78cc-41f0-b020-a4ac4459f8db","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A nyár végi koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora nagyjából megegyezik a pénteken Budapesten bulizókéval – megnéztük, visszatartja-e ez a fiatalokat az éjszakától. Spoiler: az élet nem állt meg, de vannak óvatosságra utaló jelek.","shortLead":"A nyár végi koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora nagyjából megegyezik a pénteken Budapesten bulizókéval – megnéztük...","id":"20200905_Tomegek_a_szabad_levegon_lazmeres_a_zart_terekben__igy_alakitja_at_az_ejszakai_eletet_a_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=663ac28f-78cc-41f0-b020-a4ac4459f8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08cbaef-9c0b-40da-88fa-19d593c6bb3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Tomegek_a_szabad_levegon_lazmeres_a_zart_terekben__igy_alakitja_at_az_ejszakai_eletet_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:17","title":"Tömegek a szabad levegőn, lázmérés a zárt terekben – így alakítja át az éjszakai életet a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","shortLead":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","id":"202036_a_gandhi_dinasztia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdbf885-aedb-4935-8a11-58d47cc604b6","keywords":null,"link":"/360/202036_a_gandhi_dinasztia","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:10","title":"Az indiai Gandhi-dinasztia: sikeres és elátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem is sikerült senkinek.","shortLead":"Nem is sikerült senkinek.","id":"20200905_Ezekkel_a_szamokkal_nehez_volt_elvinni_az_otost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94269d2c-7774-4c22-8ab1-3ded531b54dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Ezekkel_a_szamokkal_nehez_volt_elvinni_az_otost","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:08","title":"Ezekkel a számokkal nehéz volt elvinni az ötöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"Egy normális világban a szivárvány és a kereszt tökéletesen megférne egymás mellett. A helyzet e pillanatban ennél bonyolultabb, és kevésbé normális. Vélemény.","shortLead":"Egy normális világban a szivárvány és a kereszt tökéletesen megférne egymás mellett. A helyzet e pillanatban ennél...","id":"202036_szivarvanyos_zaszlot_amagyar_templomokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cdce7-948d-4ed1-bb06-b4d3475469fa","keywords":null,"link":"/360/202036_szivarvanyos_zaszlot_amagyar_templomokra","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:00","title":"Balavány: Szivárványos zászlót a magyar templomokra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs, Török Ferenc és Fischer Gábor mellett még többen csatlakoztak azok közé, akik támogatásukról biztosították a mostani színművészetiseket.","shortLead":"Hajdu Szabolcs, Török Ferenc és Fischer Gábor mellett még többen csatlakoztak azok közé, akik támogatásukról...","id":"20200906_Ujabb_szineszek_alltak_ki_az_SZFE_szabadsaga_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053d55a3-e0dd-45dc-b9b1-1eab48f4a076","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Ujabb_szineszek_alltak_ki_az_SZFE_szabadsaga_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:59","title":"Hazai rendezők álltak ki az SZFE szabadsága mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5","c_author":"Balla István","category":"360","description":"„Az állam azt üzente, hogy köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy civilek eljuttassák érettségiig vagy diplomáig a legszegényebb gyerekeket” – reagált Orsós János, az Ámbédkar Gimnázium alapítója arra, hogy az Emmi megvonta a hátrányos helyzetű gyerekeknek esélyt nyújtó iskolák támogatását. L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője szerint az állam működésképtelenségéhez asszisztálnak azzal, hogy civil adományokból pótolják az elvont pénzt, de nem tehetnek mást. A MET lelkésze, Iványi Gábor pedig kicsinyes politikai bosszúról beszél. A nehézségek ellenére a héten mindhárom érintett iskolában elindult a tanítás.","shortLead":"„Az állam azt üzente, hogy köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy civilek eljuttassák érettségiig vagy diplomáig...","id":"20200904_uzent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2552cf1f-76b6-47f2-b4fa-364a0991cec4","keywords":null,"link":"/360/20200904_uzent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:30","title":"\"Nem szabad, hogy a gyerekek ebből az egészből bármit észrevegyenek!\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8460c3b0-ef5b-4c0e-8982-c1c0a80939fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karrierösszegző a Balázs Elemér Group tizedik teljes hosszúságú albuma. Az együtt játszás hangulatát a finom, érzéki témák kidolgozása, a gondosan felépített harmóniák adják.","shortLead":"Karrierösszegző a Balázs Elemér Group tizedik teljes hosszúságú albuma. Az együtt játszás hangulatát a finom, érzéki...","id":"202036_cd__unnepi_hangulat_balazs_elemer_group_celebration_2010","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8460c3b0-ef5b-4c0e-8982-c1c0a80939fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc145144-4ec8-4383-bb69-19d0a0e7b004","keywords":null,"link":"/360/202036_cd__unnepi_hangulat_balazs_elemer_group_celebration_2010","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:15","title":"Az együtt játszás öröme - Balázs Elemér Group: Celebration 20&10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]