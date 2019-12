Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea501b8-c08f-4315-85ab-f530ab2b7d62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt vasárnap, helyi idő szerint délelőtt egy texasi templomban - jelentette az amerikai Fox televízió.","shortLead":"Két halálos áldozatot és egy sebesültet követelő lövöldözés volt vasárnap, helyi idő szerint délelőtt egy texasi...","id":"20191229_Lovoldozes_volt_egy_texasi_templomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea501b8-c08f-4315-85ab-f530ab2b7d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fe99ac-8aa3-4743-9428-7c971fa5a4ec","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Lovoldozes_volt_egy_texasi_templomban","timestamp":"2019. december. 29. 20:53","title":"Lövöldözés volt egy texasi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","shortLead":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","id":"20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6465bf5c-b24f-4e8a-b3fd-3da1ae7ae4e5","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","timestamp":"2019. december. 29. 18:05","title":"Visszavonul Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Reuters többtucatnyi sebesültről és áldozatról számolt be.","shortLead":"A Reuters többtucatnyi sebesültről és áldozatról számolt be.","id":"20191229_Raketatamadast_hajtottak_vegre_egy_katonai_tisztavatason_Jemenben_sok_a_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6443dde6-7a3d-4302-a7e7-a7008d0685f3","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Raketatamadast_hajtottak_vegre_egy_katonai_tisztavatason_Jemenben_sok_a_halott","timestamp":"2019. december. 29. 10:22","title":"Rakétatámadást hajtottak végre egy katonai tisztavatáson Jemenben, sok a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is bekerültek 2019 legolvasottabb gazdasági cikkei közé. 