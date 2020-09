Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra az Országgyűlés.","shortLead":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra...","id":"20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4aa4f8-6886-4a36-a703-5688712f91b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:48","title":"Ősszel is be kell járniuk a képviselőknek a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai hátterük nincs. Egyelőre megbecsülni sem lehet, mennyien dolgoznak ezentúl inkább feketén, zsebre. Vagy hagynak fel végleg a tanítással. ","shortLead":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai...","id":"20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671186c-22e0-4588-8ced-13dc1162f716","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:20","title":"Sorra dobják be a törölközőt a magántanárok az új felnőttképzési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos, megfoghatatlan kép él benne női önmagáról - írja a Női körben - Útkeresés a táncterápia módszerével című könyv szerzője, Jarovinszkij Vera tanácsadó szakpszichológus. Az alábbiakban a kötetből olvashat szerkesztett részletet.","shortLead":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos...","id":"20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cd742-d05e-48bf-ab1d-ec0d7fbb1020","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:36","title":"Nagyanyám azt mondta, nincs nő, aki élvezné a szexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sokkal kevesebb koronavírus-fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház koronavírusos osztályára, azokon a fertőzöttek számára hatásosnak gondolt, nemzetközileg ismert gyógyszerek közül többfélét is használnak. Már csak azt lenne jó megtudni, hogy tényleg azok győzik-e le a betegséget.","shortLead":"Sokkal kevesebb koronavírus-fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház...","id":"20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bc881a-d9ed-49cf-998e-e95b69b43318","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:30","title":"Milyen gyógyszerrel kezelik azt a koronavírusost, aki most itthon kórházba kerül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","shortLead":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","id":"20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2db2-5d64-4aa0-9be4-a71c03febb4f","keywords":null,"link":"/sport/20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:10","title":"Tíz perc alatt kapott három gólt az U21-es válogatott, Gera továbbra sem tud győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Ma az iskolai tárgyak legnagyobb mumusa a matematika, pedig több frissen megjelent kötet is azt bizonyítja, hogy kifejezetten érdekes tudományról van szó, amely alakítja és meg is magyarázza a körülöttünk lévő világot. Az a jó hírünk van sokak számára, hogy egy matematikus gyakorlatilag feloldozza a matekvakságban szenvedőket, és azt álltja, nem kell mindenkinek matekzseninek lenni.



","shortLead":"Ma az iskolai tárgyak legnagyobb mumusa a matematika, pedig több frissen megjelent kötet is azt bizonyítja...","id":"20200908_matematika_kit_yates_mero_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c57294b-bb78-42b0-a546-e2205acd2a57","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_matematika_kit_yates_mero_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:35","title":"Nem az a kérdés, hogy valaki hülye-e a matekhoz, hanem az, hogy miben jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","shortLead":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","id":"20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547720c-34eb-4733-bfbc-4d8ea7b6aa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:37","title":"John Lithgow tenyerén is ott van az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség a vádlott felmentését,és kényszergyógykezelése elrendelését kérte.","shortLead":"Az ügyészség a vádlott felmentését,és kényszergyógykezelése elrendelését kérte.","id":"20200908_mako_vademeles_bantalmazas_anyagyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8e7493-8188-4a98-82e5-ff6f878179b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_mako_vademeles_bantalmazas_anyagyilkossag","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:57","title":"Vádat emeltek egy makói férfi ellen, aki halálra verte az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]