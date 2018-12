Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump legújabb Twitter-bejegyzése finoman szólva is önfényező, amitől még Mészáros Lőrinc is kényelmetlenül érezheti magát.","shortLead":"Donald Trump legújabb Twitter-bejegyzése finoman szólva is önfényező, amitől még Mészáros Lőrinc is kényelmetlenül...","id":"20181223_donald_trump_twitter_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a3c7ae-14f1-4e8c-83a8-613bb4c02f7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_donald_trump_twitter_technologia","timestamp":"2018. december. 23. 11:33","title":"Erős kijelentést tett Donald Trump saját okosságáról, de gyorsan helyre tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306455e0-7138-4a55-80e4-b2fcf1b1cf83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító költségvetésben, így péntek éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése.","shortLead":"Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító...","id":"20181222_Felig_megbenult_Washington_es_nem_a_karacsony_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306455e0-7138-4a55-80e4-b2fcf1b1cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8d6a36-4d82-4ac0-bc23-7b9fb3043d46","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Felig_megbenult_Washington_es_nem_a_karacsony_miatt","timestamp":"2018. december. 22. 08:30","title":"Félig megbénult Washington, és nem a karácsony miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","shortLead":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","id":"20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7fa3ff-9b68-4a5a-84ea-e4df4addb5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 22. 14:40","title":"Elképesztően hangzik egy francia szájából a Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f66e47-6fe7-42f6-bc09-b8d81ce7fdb9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","timestamp":"2018. december. 23. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0444c393-e8d0-4cae-98e6-087f50ddf5a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyárilag nem létezett Audi A8 Avant Allroad, hát csinálnak egyet.","shortLead":"Gyárilag nem létezett Audi A8 Avant Allroad, hát csinálnak egyet.","id":"20181222_audi_a8_allroad_quattro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0444c393-e8d0-4cae-98e6-087f50ddf5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d643bb8-e7f0-43c4-9a97-a1d92d38fa13","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_audi_a8_allroad_quattro","timestamp":"2018. december. 22. 13:44","title":"Szokatlan ritkaságot csinálnak egy Audi A8-asból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c10277-8221-4f9e-9b1c-4973e60ca44d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181223_o1g_facebook_profilkep_keret_reszkessetek_betorok_google_assistant_ford_kutyahaz_tuzijatek_mtva_memek_hatter_eltavolitasa_fororol_ingyen_kepszerkeszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c10277-8221-4f9e-9b1c-4973e60ca44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ff81d7-f3b5-4198-b301-6da384783ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_o1g_facebook_profilkep_keret_reszkessetek_betorok_google_assistant_ford_kutyahaz_tuzijatek_mtva_memek_hatter_eltavolitasa_fororol_ingyen_kepszerkeszto","timestamp":"2018. december. 23. 12:00","title":"Ez történt: újraforgatták a Reszkessetek, betörők!-et, 1 perc az egész, de megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megbabonázó alkotás. ","shortLead":"Megbabonázó alkotás. ","id":"20181223_drMarias_megfestette_a_torvenyt_alairo_Ader_Janos_mosolyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac517bea-7d74-45e0-874b-c6dbb6582875","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_drMarias_megfestette_a_torvenyt_alairo_Ader_Janos_mosolyat","timestamp":"2018. december. 23. 12:54","title":"drMáriás megfestette a rabszolgatörvényt aláíró Áder János mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési) trendekkel.","shortLead":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési...","id":"20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7117cd-125f-4a67-9fbf-32dae4fae738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","timestamp":"2018. december. 23. 08:03","title":"A Google csinált egy kvízt, 20 kérdésre kell válaszolni benne – önnek mennyi lett helyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]