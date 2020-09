Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Akár sikerrel járnak, akár nem, az SZFE diákjai az ellenállás új formáját honosították meg. Nem dőltek be a kormány ígéreteinek, és nem félnek a polgári engedetlenségtől.","shortLead":"Akár sikerrel járnak, akár nem, az SZFE diákjai az ellenállás új formáját honosították meg. Nem dőltek be a kormány...","id":"20200909_Lemossak_az_alazatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225ade-cc08-43c1-b18b-e54d2723c0be","keywords":null,"link":"/360/20200909_Lemossak_az_alazatot","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:00","title":"Bajban a hatalom, olyan erővel rúgták vissza a labdát a diákok a terelőszalagon túlról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint az, amit Vidnyánszky Attila tesz, nyilvánvaló és szemérmetlen visszaélés a konkrét, fizikai hatalommal.","shortLead":"A rendező szerint az, amit Vidnyánszky Attila tesz, nyilvánvaló és szemérmetlen visszaélés a konkrét, fizikai...","id":"20200910_Schilling_Arpad_Attila_sajnos_nem_okos_de_lenduletes_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e34659-19b1-47cd-906e-11b87bf5227b","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Schilling_Arpad_Attila_sajnos_nem_okos_de_lenduletes_ember","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:12","title":"Schilling Árpád: Attila, sajnos, nem okos, de lendületes ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc5731a-14bf-4dfe-b66b-32b1e2115f97","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény védelmében. A maga is az egyetemen végzett színész végigkísérte a nyár folyamán magára találó diákságot, és állítja, ezt a szembenállást nem ők fogják elunni.","shortLead":"Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény...","id":"202037_a_vasgeneracio_mar_most_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fc5731a-14bf-4dfe-b66b-32b1e2115f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c64f2ee-6c7b-4d04-8a20-3c9a36643ad6","keywords":null,"link":"/360/202037_a_vasgeneracio_mar_most_nyert","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:00","title":"NoÁr a művészvilágnak: Már nem elég a Facebookon drukkolni a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b60387-e9ca-47b8-a343-afbd8cfbdb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_koronavirus_gyorsteszt_pcr","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:33","title":"Miért kell napokat várni a PCR-eredményre? Mit kínálnak a legújabb gyorstesztek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Denis Villeneuve új filmje Frank Herbert sci-fi regényei alapján készült.","shortLead":"Denis Villeneuve új filmje Frank Herbert sci-fi regényei alapján készült.","id":"20200909_Megjott_a_reszben_Budapesten_forgatott_Dune_elso_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e6572-8f2b-4c17-9b9b-284ed89dfd1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Megjott_a_reszben_Budapesten_forgatott_Dune_elso_elozetese","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:54","title":"Megjött a részben Budapesten forgatott Dűne első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit, valamint a Pázmándy termet.","shortLead":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit...","id":"20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b59f3-c6c0-4a33-bb18-6fb9b566f507","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:15","title":"135 millió forintért vesznek szőnyegeket a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket intézni ,és a jelzáloghitelekhez szükséges dokumentumokat is tudják fogadni személyes találkozás nélkül.","shortLead":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket...","id":"20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c3a-250c-47c5-85fb-7e931590d01d","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:42","title":"Arra készíti fel az MNB a bankokat, mi lenne, ha a kormány újabb nyitvatartási korlátozást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben Palkovics Lászlótól kérik, hogy szólítsa fel lemondásra az intézmény fenntartását átvevő alapítvány kuratóriumát.","shortLead":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben...","id":"20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f662a0-3933-49e4-8177-edacfd9a09e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:52","title":"Sztrájkra készülnek a Színművészeti dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]