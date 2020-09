Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04fcefc2-86d0-4940-883b-747b02b05caa","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nemzetközileg elismert közgazdászból lett Szudán miniszterelnöke Abdalla Hamdok, aki megteremtheti a békét a polgárháború sújtotta országban, s kivezetheti azt a nemzetközi párialétből.","shortLead":"Nemzetközileg elismert közgazdászból lett Szudán miniszterelnöke Abdalla Hamdok, aki megteremtheti a békét...","id":"202036_abdalla_hamdok_szudan_csodatevo_kormanyfoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04fcefc2-86d0-4940-883b-747b02b05caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7213b031-0ead-46bd-b0d9-9dd19837354b","keywords":null,"link":"/360/202036_abdalla_hamdok_szudan_csodatevo_kormanyfoje","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:00","title":"A csodatévő kormányfő, aki elhozhatja a békét Szudánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az SZFE körül kibontakozott, immár nemzetközi tiltakozás, alighanem meglepte a kormányt – olvasható a Frankfurter Allgemeine Zeitung budapesti tudósításában. ","shortLead":"Az SZFE körül kibontakozott, immár nemzetközi tiltakozás, alighanem meglepte a kormányt – olvasható a Frankfurter...","id":"20200910_Vezeto_nemet_lapok_Dul_a_kulturharc_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b8baa4-89bb-4740-9cce-925ad6da2404","keywords":null,"link":"/360/20200910_Vezeto_nemet_lapok_Dul_a_kulturharc_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:31","title":"Vezető német lapok: dúl a kultúrharc Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar építőipari vállalatok labdába sem rúgnak a régió többi országában, de két Mészáros-érdekeltség magyarországi előkelő helyezésének köszönhetően így is befér a régiós top 20-ba.","shortLead":"A magyar építőipari vállalatok labdába sem rúgnak a régió többi országában, de két Mészáros-érdekeltség magyarországi...","id":"20200908_A_top_5_epitoipari_kozbeszerzesnyero_cegbol_ketto_Meszaroserdekeltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a2aab1-5f90-4ba0-b6fb-08ba2f905f9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_top_5_epitoipari_kozbeszerzesnyero_cegbol_ketto_Meszaroserdekeltseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:33","title":"A top 5 építőipari közbeszerzés-nyerő cégből kettő Mészáros-érdekeltség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","shortLead":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","id":"20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c570e6-2087-4f9a-bec1-310f8efdeec6","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:17","title":"Prágát és Dubrovnik környékét is kockázatos helynek minősítette a német külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ausztriából a tiltás ellenére járnak át fogorvoshoz Magyarországra, a hobbisportolók nagy részét viszont visszatartja a bizonytalanság és a szigorúbb belépési szabályok. Miközben a kormány arról beszél, a határzárat a magyar gazdaság védelmében hozta meg, megnéztük, milyen nem várt következményekkel járhat még az újabb szigorítás.","shortLead":"Ausztriából a tiltás ellenére járnak át fogorvoshoz Magyarországra, a hobbisportolók nagy részét viszont visszatartja...","id":"20200908_hatarzar_jarvany_kovetkezmenyek_turizmus_vendegmunkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1eb9f-97a3-4b3f-902e-939443bae7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31eec00-297d-4ebb-ad6b-e8f76cb33d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_hatarzar_jarvany_kovetkezmenyek_turizmus_vendegmunkas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:00","title":"Magával rántja-e a magyar gazdaságot a határzár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4354b75-c633-41e5-a3d7-033a49f16324","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vörösmarty társulatának egyik tagja koronavírusos, lehet, hogy a szeptemberi műsor összes előadását elhalasztják.","shortLead":"A Vörösmarty társulatának egyik tagja koronavírusos, lehet, hogy a szeptemberi műsor összes előadását elhalasztják.","id":"20200908_koronavirusteszt_vorosmarty_szinhaz_evadnyito_az_ember_tragediaja_20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4354b75-c633-41e5-a3d7-033a49f16324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893a57d7-f45d-4111-b8f0-27b07fe5cbed","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_koronavirusteszt_vorosmarty_szinhaz_evadnyito_az_ember_tragediaja_20","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:37","title":"Koronavírusos színész miatt marad el a Vörösmarty Színházban az ősbemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe93382-c773-4a7f-81de-a403d04e6a2c","keywords":null,"link":"/360/20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:56","title":"Radar360: Szigorodik a maszkviselet, titkos mikrofonok Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","shortLead":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","id":"20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5ba28-2623-4853-82bf-fc2d31bb14fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:08","title":"A hangját leszámítva Ken Block szerint is elképesztő egy villany versenyautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]