Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem a pozitív példák között említik a magyar kormányfőt. ","shortLead":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem...","id":"20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267b0fd-569d-49f0-a466-5d3340bdeddc","keywords":null,"link":"/360/20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:15","title":"Süddeutsche Zeitung: Merkel nem egy Orbán, de még csak nem is Kurz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","shortLead":"Az államtitkár azt ígéri, az 5-ös metróval átszállás nélkül lehet majd eljutni Csepelről Szentendréig.","id":"20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8014760f-bb5f-4e17-a88a-7d76a93de871","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Furjes_Karacsony_golpassz_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:23","title":"Fürjes: 100 km/h-val száguldó HÉV-eket állítanak forgalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Extrém szárazság és hőség sújtja Brazília közép-nyugati részét, ami nagyban könnyíti az erdőtüzek terjedését.","shortLead":"Extrém szárazság és hőség sújtja Brazília közép-nyugati részét, ami nagyban könnyíti az erdőtüzek terjedését.","id":"20200915_brazilia_erdotuz_veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c68c66-2cb2-428b-b506-29a3ccd5bee9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200915_brazilia_erdotuz_veszhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:25","title":"1,4 millió hektár égett már le Brazíliában, vészhelyzetet rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54085fe-db5c-4f43-9936-49e7ed26abc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítéletre várók többségét élet elleni bűncselekménnyel vádolják.","shortLead":"Az ítéletre várók többségét élet elleni bűncselekménnyel vádolják.","id":"20200914_rackeve_tomegverekedes_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f54085fe-db5c-4f43-9936-49e7ed26abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1195c071-a738-4edf-985e-f334264c03f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_rackeve_tomegverekedes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:06","title":"Húsz ember ellen emeltek vádat a ráckevei tömegverekedés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek között.","shortLead":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek...","id":"202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d56c-1bfc-4330-b96b-1cd918f3f8ac","keywords":null,"link":"/360/202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:00","title":"Palacsintasütés laptoppal a kézben: a jövőben csak kérni kell a home office-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a9fb73-7bce-456c-b03e-9e93510a953f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három villanymotorral felvértezett divatterepjáró minden korábbinál komolyabb menetdinamikával kecsegtet.","shortLead":"A három villanymotorral felvértezett divatterepjáró minden korábbinál komolyabb menetdinamikával kecsegtet.","id":"20200915_bearaztak_az_500_loeros_uj_audi_villany_suvt_etron_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a9fb73-7bce-456c-b03e-9e93510a953f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c459c-8c23-4dd3-aa12-6c6cd299700b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_bearaztak_az_500_loeros_uj_audi_villany_suvt_etron_s","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:41","title":"Beárazták az 500 lóerős új Audi villany SUV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A jelentkezők nagyon szeretnék már tudni, hogy milyen tényleges szakképzések követik az állami informatikai alapozót, mivel annak záróvizsgája már lezajlott. Egyelőre viszont csak az derült ki, hogy az előfeltétel még egy kompetenciamérés, illetve az, hogy a résztvevők a képzéseken munka mellett nem fognak tudni részt venni. ","shortLead":"A jelentkezők nagyon szeretnék már tudni, hogy milyen tényleges szakképzések követik az állami informatikai alapozót,...","id":"20200915_programozas_informatikuskepzes_felnottkepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b60c37-f5dd-4c35-9222-8c0bdf65cea3","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_programozas_informatikuskepzes_felnottkepzes","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:17","title":"Mi kell az állami programozóképzéshez? Vérnyomáscsökkentő, logika, angol nyelv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3c25f9-8347-4e5f-96bd-bbb93e5b779f","c_author":"Szalkai Réka","category":"kultura","description":"Amikor felvetődött, hogy játsszon a Remény című norvég filmben, először arra gondolt: „Jesszus, még egy depresszív rákosfilm”. De meggyőzte, hogy a saját betegségét megfilmesítő Maria Sødahl rendező nem szenvedéspornót akart csinálni. Svédország egyik legismertebb sztárja úgy gondolja, nem elég, hogy jó színész, a box office szempontjából is értékesnek kell maradnia, amíg csak lehet. A koronavírus-járvány berobbanása előtt, a Berlini Filmfesztivál idején készült interjúban arról is beszélt, hogy Magyarországot nagyon szereti, a politikusait már kevésbé.","shortLead":"Amikor felvetődött, hogy játsszon a Remény című norvég filmben, először arra gondolt: „Jesszus, még egy depresszív...","id":"20200913_Stellan_Skarsgard_Nem_szeretnek_raunni_magamra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3c25f9-8347-4e5f-96bd-bbb93e5b779f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2a3f23-fe44-4e6b-8de6-3e6df8b53709","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_Stellan_Skarsgard_Nem_szeretnek_raunni_magamra","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:00","title":"Stellan Skarsgård: Nem szeretnék ráunni magamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]