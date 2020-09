Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3 RS.","shortLead":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3...","id":"20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70be9eaf-c5bd-4eba-8306-258e512e6fb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:21","title":"Radikálisan sportos: 550 lóerős lehet az új Porsche 911 GT3 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828deecc-fbee-4569-b781-67e651e88f2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jo Malone bocsánatot kért, amiért John Boyega háta mögött újraforgatták a kisfilmet.","shortLead":"A Jo Malone bocsánatot kért, amiért John Boyega háta mögött újraforgatták a kisfilmet.","id":"20200914_Kivagtak_a_fekete_szineszt_a_kinai_reklambol_kisebb_botrany_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828deecc-fbee-4569-b781-67e651e88f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c544c52-b185-40b9-b1d7-360878fbcb7e","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Kivagtak_a_fekete_szineszt_a_kinai_reklambol_kisebb_botrany_lett_belole","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:01","title":"Kivágták a fekete színészt a kínai reklámból, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","shortLead":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","id":"20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26188a39-4971-4e0d-b739-c049a35181da","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:50","title":"Szabó Tímeának és Karácsony Gergelynek is bizalmat szavazott a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Négy év alatt 14 milliárd forint osztalékot fizetett tulajdonosainak az állami koncesszióban működő dohányboltellátó, eközben az államnak 2 milliárd forint koncessziós díjat juttatott. A nemzeti trafikokat felügyelő állami cég némi nyereséget tudott produkálni a dohánykövető rendszernek köszönhetően.","shortLead":"Négy év alatt 14 milliárd forint osztalékot fizetett tulajdonosainak az állami koncesszióban működő dohányboltellátó...","id":"20200914_Hatalmas_dohany_van_az_allamositott_dohanykereskedelemben_csak_nem_az_allamnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b0095-662b-44a8-9935-26ba8b09dbc2","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Hatalmas_dohany_van_az_allamositott_dohanykereskedelemben_csak_nem_az_allamnak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:00","title":"Hatalmas dohány van az államosított dohánykereskedelemben, csak nem az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","shortLead":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","id":"20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce1321-81ab-4339-970c-25e10abddfcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:01","title":"Őrült futamot húzott be Hamilton, Albon először dobogós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legveszélyezettebbek az édesvízi populációk, itt 84 százalékos a csökkenés – ismertette Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója. ","shortLead":"A legveszélyezettebbek az édesvízi populációk, itt 84 százalékos a csökkenés – ismertette Sipos Katalin, a WWF...","id":"20200913_Az_allatvilag_ketharmada_kritikus_mertekben_zsugorodott_az_ember_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ee9a9b-479f-4665-afb2-df92a4d33df8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Az_allatvilag_ketharmada_kritikus_mertekben_zsugorodott_az_ember_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:27","title":"Az állatvilág kétharmada kritikus mértékben zsugorodott az ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","shortLead":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","id":"20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07cc32e-96c1-4ec3-abc0-c3ca994ea798","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:38","title":"Ezúttal a 8-as főúton haladt valaki szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","id":"20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c3e66-359e-4473-9dd2-9dbcb5f8910c","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:05","title":"Harminc fokos lehűlésre számíthatunk egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]