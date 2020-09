Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1d86532-f358-48df-90a1-57b530c4377d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy holland feltaláló készítette el az újfajta koporsót, melynek fő alkotóeleme a gombászok által jól ismert micélium. A találmány előnye, hogy a hagyományos koporsónál sokkal rövidebb idő alatt válik eggyé a természettel. ","shortLead":"Egy holland feltaláló készítette el az újfajta koporsót, melynek fő alkotóeleme a gombászok által jól ismert micélium...","id":"20200918_gomba_koporso_komposzt_holttest_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d86532-f358-48df-90a1-57b530c4377d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09642d-08cc-4065-b99f-6ffc8aa251fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_gomba_koporso_komposzt_holttest_temetes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:03","title":"Elkészült az első gombakoporsó, komposztálódik benne a holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A buszvezetők kötelesek lesznek rendőrt hívni, ha az utas nem veszi fel a maszkot.","shortLead":"A buszvezetők kötelesek lesznek rendőrt hívni, ha az utas nem veszi fel a maszkot.","id":"20200918_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet_pcr_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2bd11e-5cd4-4eb8-a12b-a6c4c4a3b4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet_pcr_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:20","title":"Megjelent a rendelet a kötött áras vírustesztekről és a vendéglátóhelyek zárórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A független képviselő várja, mivel tanúsít majd ellenállást a törvényjavaslatával szemben a Fidesz.","shortLead":"A független képviselő várja, mivel tanúsít majd ellenállást a törvényjavaslatával szemben a Fidesz.","id":"20200918_szel_bernadett_torvenyjavaslat_jachtozas_ajandek_szijjarto_peter_szijj_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5cdb9-90f7-4137-be14-8e4aa22381f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_szel_bernadett_torvenyjavaslat_jachtozas_ajandek_szijjarto_peter_szijj_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:46","title":"Szél javaslata: ne indulhasson közbeszerzésen, aki nagy értékű ajándékot adott kormánytagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","id":"20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e147050-53bd-47fc-b8c6-2e6d6db0650c","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:18","title":"Több mint 13 ezer új fertőzöttet regisztráltak Franciaországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aligátort „héliumos hangon beszéltető” kutatócsoport és a nárcizmust szemöldök alapján azonosító pszichológusok is elnyerték idén a Nobel-díj paródiájaként is ismert IgNobel-díjak egyikét.","shortLead":"Az aligátort „héliumos hangon beszéltető” kutatócsoport és a nárcizmust szemöldök alapján azonosító pszichológusok is...","id":"20200918_ignobel_dij_anti_nobel_dij_kutatas_tudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8acb06-78da-4f4f-bf1f-963dfc187388","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_ignobel_dij_anti_nobel_dij_kutatas_tudomany","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:43","title":"Trump, Putyin és öt kínai bérgyilkos is megkapta az idei anti-Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Jó ideje vannak feszültségek a lengyel kormánykoalícióban, a robbanáshoz az apropót szolgáltatta az állatvédelmi törvény körüli vita.","shortLead":"Jó ideje vannak feszültségek a lengyel kormánykoalícióban, a robbanáshoz az apropót szolgáltatta az állatvédelmi...","id":"20200918_lengyel_kormanyvalsag_allatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2c81be-5efb-4440-be88-9938eeec5dd8","keywords":null,"link":"/360/20200918_lengyel_kormanyvalsag_allatvedelem","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:00","title":"A \"nercbundatörvény\" miatt tört ki kormányválság Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0bf0f0-c882-4e85-8c10-27d2394e0375","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"A hvg360 példáján láttam be, illetve tapasztaltam közelről, hogy fizetős portálok nélkül nem lesz független újságírás, mértékadó tájékoztatás.","shortLead":"A hvg360 példáján láttam be, illetve tapasztaltam közelről, hogy fizetős portálok nélkül nem lesz független újságírás...","id":"20200917_Parti_Nagy_Lajos_Orulok_hogy_van_a_HVG360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a0bf0f0-c882-4e85-8c10-27d2394e0375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456b559a-4b97-453b-873f-d584a9bb780e","keywords":null,"link":"/360/20200917_Parti_Nagy_Lajos_Orulok_hogy_van_a_HVG360","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:15","title":"Parti Nagy Lajos: Örülök, hogy van a hvg360!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66697a73-a88a-4727-b162-3f47fcd9a43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Covid centrum, orvosi pihenő és mosdó. A kollégáink helyt állnak ilyen körülmények között is” – ezzel posztolta a Magyar Orvosi Kamara az egyik orvos által készített fotókat.\r

\r

","shortLead":"„Covid centrum, orvosi pihenő és mosdó. A kollégáink helyt állnak ilyen körülmények között is” – ezzel posztolta...","id":"20200919_Szornyu_korulmenyek_kozott_dolgoznak_az_egyik_Covidcentrumban__fotok_egy_orvosi_pihenorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66697a73-a88a-4727-b162-3f47fcd9a43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2962c05-4fa8-4438-a6b5-51a41f03459e","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Szornyu_korulmenyek_kozott_dolgoznak_az_egyik_Covidcentrumban__fotok_egy_orvosi_pihenorol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:11","title":"Szörnyű körülmények között dolgoznak az egyik Covid-centrumban – fotók egy orvosi pihenőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]