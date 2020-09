Néhány extra sor és fotó akár több tízmilliónyival több bevételt is jelenthet a turizmusból egy városnak.

Miközben egy évtizeddel ezelőtt még leginkább a katalógusokat böngészte az, aki szeretett volna utazni egyet, ma már az utazó bloggerek/vloggerek is nagy segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy eldöntsük, hová szeretnénk menni nyaralni. De sokat tehet csábereje növeléséért egy-egy település is, sőt annak egyszerű lakója is, ha besegít a Wikipédián.

Olasz és német közgazdászok kísérlete bebizonyította, néhány plusz bekezdés és fotó 100 ezer font, vagyis mintegy 39,5 millió forint extra bevételt eredményezett egy kisváros számára. A szakemberek ehhez néhány, véletlenszerűen kiválasztott spanyol város Wikipédia-oldalához írtak hozzá némi extrát a hely történelméről, látnivalóiról, ehhez pedig néhány jól elkészített fotót is csatoltak – írja a The Guardian.

[27 ezer Wikipédia-szócikket írt egy 19 éves fiú, olyan nyelven, amit nem is ért]

A lap megjegyzi, ehhez semmilyen extra tudásra nem volt szükség, csupán lefordították az ott írtakat spanyolról franciára, németre, olaszra és hollandra. A mérések szerint csupán két bekezdés és egy fotó mintegy 9 százalékkal növelte a városban töltött éjszakák számát a turistaszenzonban. Azoknál a városoknál, ahol alig volt valami a Wikipédia-oldalon, egy kisebb szerkesztés után harmadával nőtt ugyanez a szám.

A kutatók szerint, ha ezt a módszert általánosítanák, abból komoly, több milliárd eurós plusz bevétele lehetne az iparágnak.

[Rendet tennének a Wikipédián, naponta 1000 könyvet szkennelnek be ehhez]

Hogy miért nem alkalmazza ezt a módszert mindenki? A választ a Wikipédia holland szerkesztői adták meg. Alig 24 órával azután, hogy a kísérlet miatt kiegészítették a szócikket, már törölték is a módosításokat a moderátorok. A hollandok azzal magyarázták a törlést, hogy a kísérlet "kereskedelmi" módosításnak számít, vagyis azért tették azt, hogy valaki pénzt szerezzen belőle. Érdemes tehát okosan és felhasználóbarát módon eljárni a módosításnál, hogy olyan információk kerüljenek az adatlapra, melyek valóban hasznosak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.