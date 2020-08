A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly dilemmát, aki olyan bejegyzésekkel bővítette a platformot, melyeket nem is érthet.

Egy amerikai tinédzser 27 ezer szócikkel bővítette már a Wikipédia angolhoz nagyon hasonló scots nyelvű kiadását – írja a The Guardian. (A scots nyelv nem ugyanaz, mint a Skócia anyanyelvének tekinthető skóciai angol, vagy a skót gael nyelv.) Az AmaryllisGardner nevű felhasználó 12 esztendős kora óta munkálkodik a Wikipédiának ezen a részén, melyre teljesen véletlenül derült fény: egy internetező nyomozásba kezdett, mert kíváncsi lett a bejegyzések eredetére, majd fel is fedte, hogy a posztokat egy most 19 éves ember írja.

A gond abból adódik, hogy az alapvetően jó szándékú fiú online fordítóprogramokkal oldja fel a számára ismeretlen kifejezéseket. E szoftverek pedig nem mindig megbízhatók, különösen akkor nem, ha összetett mondatokhoz használják őket.

A scots nyelv még nem halt ki, de ma már nagyon kevesen használják, a nyelvészek ezért kihalófélben lévő nyelvként tekintenek rá. Valószínűleg ezért is kezdett munkába Amaryllis is, aki az eltelt években annyi bejegyzést készített a scots nyelvhez, hogy már az ő szócikkei adják az ezen a nyelven íródott Wikipédia-tartalmak 49 százalékát.

Bizonyos szervezetek most azon tanakodnak, mi legyen a hatalmas adatcsomag sorsa, többen ugyanis kulturális vandalizmusnak nevezték az ügyet, Amaryllis pedig inkább ártott, mint segített a közösségnek. A fiú egyébként – állítja – nem gondolta, hogy rosszat cselekszik, ő ugyanis mindvégig abban a tudatban élt, hogy a munkája hasznos.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.