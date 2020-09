Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek az adóhatóság által meghirdetett moratórium szeptember végi lejártával ismét porondra kerülnek. ","shortLead":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek...","id":"20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e821b06-69b5-4c6f-b9db-5be646f30842","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:10","title":"Változtak a kisvállalkozók számlakibocsátására vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","shortLead":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","id":"20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6042b93-b8b5-4566-ad1f-77aa9accf2d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:31","title":"77 szegedi egyetemi tanár írta alá a Színművészetit támogató nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank már nem növekedést, hanem recessziót vár 2020-ra, mint mindenki más. Szerintük az infláció mérséklődni fog a mostani Európa-rekorder szintről.","shortLead":"A jegybank már nem növekedést, hanem recessziót vár 2020-ra, mint mindenki más. Szerintük az infláció mérséklődni fog...","id":"20200922_Megborult_Matolcsy_Gyorgy_vje_Nikepipa_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc7e34d-d7d4-4e5a-907d-565ae13e9b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Megborult_Matolcsy_Gyorgy_vje_Nikepipa_lett","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:10","title":"Oda Matolcsy György álma, már a jegybank sem hisz abban, hogy gyorsan véget ér a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8390b-b380-45ef-9942-2b1e3859a438","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"John Lennon idén lenne 80 éves.","shortLead":"John Lennon idén lenne 80 éves.","id":"20200923_Ez_az_igazi_tortenelmi_interju_John_Lennon_fia_Paul_McCartneyval_beszelgetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8390b-b380-45ef-9942-2b1e3859a438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b753f8e1-29b1-4683-b159-966aaaf9c736","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ez_az_igazi_tortenelmi_interju_John_Lennon_fia_Paul_McCartneyval_beszelgetett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:06","title":"Ez az igazi történelmi interjú: John Lennon fia Paul McCartney-val beszélgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","shortLead":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","id":"20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4532d7b-15ae-47e3-b1ed-80794a6ed523","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:08","title":"Kockázatos besorolású országnak minősítené Magyarországot a szlovák egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439564d4-6261-414f-beb3-2cb2b0afe04a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minap adta ki legfrissebb jelentését az AV-Comparatives független tesztlabor. Tizenhét internetbiztonsági programot teszteltek, négy vett észre minden kártékony kódot.","shortLead":"Minap adta ki legfrissebb jelentését az AV-Comparatives független tesztlabor. Tizenhét internetbiztonsági programot...","id":"20200924_melyik_a_legjobb_virusirto_ingyenes_letoltes_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=439564d4-6261-414f-beb3-2cb2b0afe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d8305-241d-4176-9ef0-c6e8367c6b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_melyik_a_legjobb_virusirto_ingyenes_letoltes_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:03","title":"Melyik vírusirtó véd most a legjobban? Ingyen is le lehet tölteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt leállt reptéri forgalom miatt szünetel a busz, de jegyeket még árultak rá.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt reptéri forgalom miatt szünetel a busz, de jegyeket még árultak rá.","id":"20200924_bkk_100e_buszjegy_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1237305-67b4-4b06-81d1-0b676e1876a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_bkk_100e_buszjegy_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:53","title":"Visszaválthatók a BKK nem járó reptéri járatára szóló buszjegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]