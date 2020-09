Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","shortLead":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","id":"20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86558e8c-218d-4dc3-af57-55a33ba23032","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:44","title":"Macron: \"Ha békét akarunk az európai kontinensen, akkor együtt kell működnünk Oroszországgal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság nem gumilabda, amely visszapattan – üzente a pénzügyminiszter a jegybankelnöknek. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint most a fő feladat „megmenteni ezt az évet”, és ha az uniós pénzügyminiszterek jövőre is adnak mozgásteret a költségvetési lazításra, ő nem lesz ellene.","shortLead":"A magyar gazdaság nem gumilabda, amely visszapattan – üzente a pénzügyminiszter a jegybankelnöknek. Varga Mihály...","id":"20200928_Varga_Mihaly_A_magyar_gazdasag_nem_gumilabda_amely_visszapattan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dd379a-8a7b-4f52-a6a4-d728b88d5ff3","keywords":null,"link":"/360/20200928_Varga_Mihaly_A_magyar_gazdasag_nem_gumilabda_amely_visszapattan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:30","title":"Varga és Matolcsy vitájában előbbi áll nyerésre, Magyarország vesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c13a1fd-516b-4807-ac57-c5974843b59b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A OnePlus másodjára vág neki a középkategóriás okostelefonok piacának. Megnéztük mit tud a gyakorlatban a csúcsmobiloknál jelentősen kedvezőbb áron kapható, de nem is olyan sokkal gyengébb Nord. ","shortLead":"A OnePlus másodjára vág neki a középkategóriás okostelefonok piacának. Megnéztük mit tud a gyakorlatban...","id":"20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c13a1fd-516b-4807-ac57-c5974843b59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f327f1-2223-4f88-acec-e049c392e088","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:00","title":"Arany középút: teszten a csúcsmobilok árának feléért kapható OnePlus Nord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","shortLead":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","id":"20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ae2e3c-c270-4e57-a6f6-10e9947c707c","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:51","title":"Szijjártó: Marad a határzár októberben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák meg a levét a fejlesztések elmaradása miatt. A taktikai gesztusok és kemény ütésváltások jellemezte küzdelem még nem dőlt el.","shortLead":"Budapest vezetése és a kormány között a fővárosi választópolgárok kegyeiért küzd, aminek olykor épp az utóbbiak isszák...","id":"202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678eaf95-ab06-41db-bb4e-3a2b1b5ac95a","keywords":null,"link":"/360/202039__fovaros_kontra_kormany__karacsonyek_elso_eve__se_veled_se_nelkuled__zsakban_futas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:00","title":"Egy éve meccsel Orbán és Karácsony, egyelőre döntetlenre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717ab93b-c341-4332-a8c9-0dd1ce9dd221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három is pozitív lett abból a 11 mintából, amit az amerikai Lake Jackson ivóvíz-hálózatából vettek le az egészségügyi szakemberek. Mindhárom esetben a Naegleria fowleri nevű agyevő amőba jelenlétét mutatták ki, ezért a texasi kormányzó rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Nem ez volt az első ilyen eset idén. ","shortLead":"Három is pozitív lett abból a 11 mintából, amit az amerikai Lake Jackson ivóvíz-hálózatából vettek le az egészségügyi...","id":"20200929_agyevo_amoba_naegleria_fowleri_brazoria_lake_jackson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717ab93b-c341-4332-a8c9-0dd1ce9dd221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64c9540-c19a-4ec8-b9cc-6f77a0a98dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_agyevo_amoba_naegleria_fowleri_brazoria_lake_jackson","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:33","title":"Agyevő amőba okozta egy 6 éves texasi kisfiú halálát, katasztrófahelyzetet hirdettek az államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","shortLead":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","id":"20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e4ed74-cb3d-402c-bc27-6314bd45f5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:48","title":"A TikTok javára döntöt egy amerikai bíró, egyelőre letölthető marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83ce43c-b075-4aef-9ee5-db12a09f1ca4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A nyár második felében a belföldi turisták a hatalmas drágulás ellenére megmentették a vidéki szállásadókat, viszont a fővárosiaknak és az utazási irodáknak immár biztosan fekete év lesz az idei a járvány második hulláma miatt.","shortLead":"A nyár második felében a belföldi turisták a hatalmas drágulás ellenére megmentették a vidéki szállásadókat, viszont...","id":"202039__belfoldi_turizmus__rekord_es_csodhelyzet__kutyabarat_szallas__toparti_twistparti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f83ce43c-b075-4aef-9ee5-db12a09f1ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f485ee1-eb5d-4186-81e7-42c583888d00","keywords":null,"link":"/360/202039__belfoldi_turizmus__rekord_es_csodhelyzet__kutyabarat_szallas__toparti_twistparti","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:00","title":"A vidéki turizmus rekordokat döntött, a fővárosinak erre az évre leáldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]