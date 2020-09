Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata, a konferenciaturizmus. A bevételek drasztikus csökkenése miatt már elkezdődtek a leépítések, az évi közel ezermilliárdos forgalmú rendezvényiparág csak komoly kormányzati segítséggel maradhat életben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata...","id":"202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a396727-f5f7-45ad-bc48-751e0658ea81","keywords":null,"link":"/360/202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:00","title":"A konferenciaturizmusnak is kampó, és ezen az online rendezvények sem segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b","c_author":"ASUS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak, napjainkra a laptopok és notebookok váltak a normává, elvégre a diákoktól a nyugdíjasokig ma már szinte mindenki ilyen gépeket választ. Mire érdemes odafigyelni, hogyan válasszunk, hogy az új gép beváltsa a hozzáfűzött reményeket? Interjúnk Győri Attilával, az ASUS Magyarország Country Manager-ével. \r

","shortLead":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak...","id":"asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a06494e-7fbe-424d-90b6-d39c95ebd697","keywords":null,"link":"/brandcontent/asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:30","title":"Hogy válasszunk laptopot, hogy az tényleg jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc885d6-7a7b-48bf-8793-62d94a52817b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég elnöke-vezérigazgatója milliárdos lesz, az együttes tagjai pedig multimilliomosok.","shortLead":"A cég elnöke-vezérigazgatója milliárdos lesz, az együttes tagjai pedig multimilliomosok.","id":"20200929_tozsde_BTS_del_korea_k_pop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dc885d6-7a7b-48bf-8793-62d94a52817b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b462a85e-2e3b-4f6c-9dc8-f045a63d47d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200929_tozsde_BTS_del_korea_k_pop","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:08","title":"Tőzsdére megy a BTS dél-koreai K-pop-bandát menedzselő vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange telekommunikációs szolgáltató vezérigazgatója, aki egy tízezer forintnál is olcsóbb androidos okostelefonnal is előállt.","shortLead":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange...","id":"20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125de6e9-5ff1-40d8-ac04-a3af2186823a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:03","title":"9500 forintos androidos okostelefonnal állt elő az Orange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6763e-f6dd-4f10-9b16-331faead640b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Előbb politikai elemzők, majd a hat ellenzéki párt képviselői beszélték át, mennyire lehet csodafegyver az előválasztás, szükség van-e erre minden körzetben, mi legyen a civil jelöltekkel és mit kell ígérni a választóknak azonkívül, hogy leváltanák Orbán Viktort. ","shortLead":"Előbb politikai elemzők, majd a hat ellenzéki párt képviselői beszélték át, mennyire lehet csodafegyver...","id":"20200929_ellenzeki_osszefogas_elovalasztas_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6763e-f6dd-4f10-9b16-331faead640b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54793b5d-39b2-4260-af29-3b89ddab9f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_ellenzeki_osszefogas_elovalasztas_vita","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:40","title":"Mi lesz, ha a Fidesz meghekkeli az előválasztást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"cegauto","description":"Az újlipótvárosi átmenő autóforgalom lendületét visszafogó, közben akár száznál is több parkolóhelyet felszámoló javaslattal állt elő a főváros, olyasmivel, amelyhez hasonlót már a bulinegyedben is bevezettek. A XIII. kerületi önkormányzat ellenállásán azonban egyelőre elbukott a dolog. ","shortLead":"Az újlipótvárosi átmenő autóforgalom lendületét visszafogó, közben akár száznál is több parkolóhelyet felszámoló...","id":"20200929_Rendesen_felforgatna_Ujlipotvaros_autos_eletet_a_fovaros_uj_javaslata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602eceff-3066-46a2-84c4-9407ae83b7c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Rendesen_felforgatna_Ujlipotvaros_autos_eletet_a_fovaros_uj_javaslata","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:05","title":"Felforgatta volna az újlipótvárosi autózást a főváros merész terve, de a kerület szétcincálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca775c1c-af38-4300-bcc2-ec6c3e4894a2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200930_Marabu_Feknyuz_A_tiszta_magyar_keresztenydemokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca775c1c-af38-4300-bcc2-ec6c3e4894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b642f9-8906-4a90-80a1-dc4ba4b00994","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Marabu_Feknyuz_A_tiszta_magyar_keresztenydemokracia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A tiszta magyar kereszténydemokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","shortLead":"Szabó Bálintnak két tárgyaláson kellett volna megjelennie, de mindkettőről kiviharzott a szeged.hu szerint.","id":"20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6639fc6e-ca0f-46cd-a6e9-5e3b607aa938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c319eade-9b8e-4624-87e0-01981ec61592","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_szeged_szabo_balint_targyalas_orizet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:44","title":"Őrizetbe vett a rendőrség egy szegedi önkormányzati képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]