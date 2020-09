Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tartozás miatt akarják kikapcsolni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél a gázt, miközben a magyar állam is tartozik nekik. Aktivistáik megpróbálják megakadályozni a gázóra leszerelését. 2020. szeptember. 18. 18:00 Éjjel-nappali őrség alakult, hogy ne szereljék le a gázórát Iványi Gáboréknál Az érintetteket izolálták. 2020. szeptember. 17. 15:41 Leáll a Mintaapák forgatása a koronavírus miatt Egyesek olyannyira kitartanak elméletük mellett, hogy addig nem nyugszanak, ameddig be nem bizonyítják azt. Ilyen hozzáállással kelt útra egy laposföld-hívő házaspár is, ám kalandjuk gyorsan véget ért. 2020. szeptember. 17. 17:15 Egy laposföld-hívő házaspár elindult a világ végére, de eltévedtek, majd karanténba kerültek A nemzetbiztonság megsértése miatt emeltek vádat. Kalesznyikava ügyvédei szerint ilyen nem történt. 2020. szeptember. 16. 21:55 Vádat emeltek Maria Kalesznyikava fehérosz ellenzéki vezető ellen Némi kergetőzés után sikerült elkapni a górugrányt. 2020. szeptember. 16. 21:14 Elkapták a szökött miskolci kengurut Az újdonság azoknak készült, akik az M135i csúcsmodellnél valamivel visszafogottabb kivitelre vágynak. 2020. szeptember. 17. 10:44 BMW 128ti: új sportkompakt érkezett azoknak, akik szeretnek vezetni Rekordáron kelhet el egy októberi árverésen a világ egyik legnagyobb és legteljesebb Tyrannosaurus rex-csontváza, amelyet egy amatőr paleontológus talált 1987-ben az amerikai Dél-Dakota államban, Buffalo közelében – jelentette be az eladást szervező Christie's aukciósház. 2020. szeptember. 18. 07:03 2 milliárd forintért kelhet el a világ egyik legnagyobb és legteljesebb T-rex-csontváza 77 éves korában hunyt el Winston Groom, a Forrest Gump című regény szerzője. 2020. szeptember. 18. 10:09 Meghalt a szerző, akinek Forrest Gumpot köszönhetjük