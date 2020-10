Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség. Fekete Győr szerint politikai okokból akarják bilincsben látni, de hisz abban, hogy felmentik.","shortLead":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség. Fekete Győr szerint politikai...","id":"20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71a16c-0bdb-4bf4-843f-2df5a6eecf1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:36","title":"Vádlott lett Fekete-Győr András a Kossuth téri tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Türelemre lesz szüksége annak, aki a Váci vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton szeretne autózni.","shortLead":"Türelemre lesz szüksége annak, aki a Váci vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton szeretne autózni.","id":"20200929_Belvaros_3as_metro_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42c95a-9fc7-45a7-a47e-23673c3e9244","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Belvaros_3as_metro_felujitas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:42","title":"Több mint egy hónapig fennakadások lesznek a belvárosban a 3-as metró felújítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f93a41d-d262-4fd0-9ebb-02650d960856","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Finom csillagok nevű terméket kivonták a forgalomból, a Nébih arra kéri a vásárlókat, ha vettek belőle, ne egyék meg.","shortLead":"A Finom csillagok nevű terméket kivonták a forgalomból, a Nébih arra kéri a vásárlókat, ha vettek belőle, ne egyék meg.","id":"20200930_femdarabka_muller_kakaos_sutemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f93a41d-d262-4fd0-9ebb-02650d960856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29aebae9-de1a-4e84-8673-bfe1dcabb3e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_femdarabka_muller_kakaos_sutemeny","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:45","title":"Fémdarabkákat találtak a Müller egyik kakaós süteményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0967b1cd-891e-4048-80ed-8a6889bdefc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Google a Chromecast 2020-as kiadását, amit már a hangunkkal is vezérelhetünk. A kütyü több újdonságot is hoz a tévéokosítás világába.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Google a Chromecast 2020-as kiadását, amit már a hangunkkal is vezérelhetünk. A kütyü több...","id":"20201001_google_chromecast_google_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0967b1cd-891e-4048-80ed-8a6889bdefc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa07db7-20e1-4574-8578-7d8d81a61c42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_chromecast_google_tv","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Itt a Google új kütyüje, mellyel szinte mindegyik tévé felokosítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","shortLead":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","id":"20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f8cf21-3fc2-44f0-b390-e27776ea4adc","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:56","title":"Donald Trump családja nem tudta vagy nem akarta maszkban végigülni az elnökjelölti vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt, néhány napon elkezdhetik árulni az iPhone 12-t, ami azt jelenti, nagyon közel vagyunk az Apple bemutatójához.","shortLead":"Egy frissen kiszivárgott, belső felhasználásra készített videóban a British Telecom egyik vezetője arról beszélt...","id":"20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58468c81-24e9-40bc-b324-58854c3b4130","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_iphone_12_bemutato_megjelenes_5g_british_telecom","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:23","title":"Egy szolgáltatótól szivárgott ki: napokon belül jöhetnek az új iPhone-ok, 5G-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország és a Kirgizisztán ötvenmillió dolláros fejlesztési alapot hoz létre.\r

","shortLead":"Magyarország és a Kirgizisztán ötvenmillió dolláros fejlesztési alapot hoz létre.\r

","id":"20200929_Orban_repulojarat_kirgiz_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d2be03-46ba-4af9-8af1-a9e234169487","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_repulojarat_kirgiz_fovaros","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:40","title":"Orbán: Közvetlen repülőjárat indul a kirgiz fővárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","shortLead":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","id":"20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc87adf-4182-4af9-a460-6e1117cc409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:08","title":"A Színművészeti új kancellárja azzal fenyegetett, hogy ha nem engedik be, nem ad fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]