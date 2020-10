Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába kérték az ír egészségügyi szakértők a legszigorúbb járványügyi intézkedéseket, a kormány csak egy kicsit szigorított.","shortLead":"Hiába kérték az ír egészségügyi szakértők a legszigorúbb járványügyi intézkedéseket, a kormány csak egy kicsit...","id":"20201006_jarvany_koronavirus_irorszag_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e2c09b-7b28-4905-8988-c3ad63d0491e","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_jarvany_koronavirus_irorszag_lezaras","timestamp":"2020. október. 06. 05:43","title":"Nem hallgatott az ír kormány a nagy szigorítást kérő járványügyi szakértőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, hogy a miniszter exfelesége miért használja még mindig a Rogán nevet.","shortLead":"Nem tudni, hogy a miniszter exfelesége miért használja még mindig a Rogán nevet.","id":"20201007_Rogan_Cecilia_Rogan_Antal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6438b5cf-329e-4f83-b32c-968064312438","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Rogan_Cecilia_Rogan_Antal","timestamp":"2020. október. 07. 18:40","title":"Rogán Cecília többször is fel-, illetve levette volt férje vezetéknevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 20 évnél idősebb nők negyede azért, mert nem tudja, hogyan kell.","shortLead":"A 20 évnél idősebb nők negyede azért, mert nem tudja, hogyan kell.","id":"20201007_mellrak_megelozes_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f710ebf6-cdc6-4db4-b2fd-55f34e19346f","keywords":null,"link":"/elet/20201007_mellrak_megelozes_szures","timestamp":"2020. október. 07. 12:31","title":"A magyar nőknek csak a harmada végez rendszeresen emlővizsgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Katarina Barley, az Európai Parlament szocialista alelnöke szerint a Fidesz minden lehetséges módon megpróbálja lejáratni a kritikusait, a sajtó nagy része pedig a párt kezében van.","shortLead":"Katarina Barley, az Európai Parlament szocialista alelnöke szerint a Fidesz minden lehetséges módon megpróbálja...","id":"20201006_ep_alelnok_katarina_barley_orban_viktor_fidesz_media_kesma_eu_s_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a7423-834f-4972-bccd-819abf1a42d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_ep_alelnok_katarina_barley_orban_viktor_fidesz_media_kesma_eu_s_tamogatas","timestamp":"2020. október. 06. 11:50","title":"EP-alelnök: Az EU-s támogatásokat Orbán korrupt rendszerétől akarjuk megvonni, nem a magyar néptől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás támogatását, miközben Budapesten keresztbe fekszik az ellenzéki vezetés kerékpárosbarát intézkedéseinek.","shortLead":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás...","id":"202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a913a-572f-4a28-90e9-66b3e48c4c52","keywords":null,"link":"/360/202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","timestamp":"2020. október. 06. 07:00","title":"A kerékpározás éve van, Orbánék mégis pont a bringázással támadják Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első akadályt mindegyik jelentkező sikerrel vette.","shortLead":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első...","id":"20201006_lanchid_felujitas_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772c45-48f4-479d-92be-96bfa1186f17","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_lanchid_felujitas_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 11:17","title":"Négy pályázó közül választják ki, kik újítják fel a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszaki mentés idejére átmeneti közlekedési rendet vezettek be, jókora késésekre kell számítani több vonalon.","shortLead":"A műszaki mentés idejére átmeneti közlekedési rendet vezettek be, jókora késésekre kell számítani több vonalon.","id":"20201007_tehervonat_baleset_kelenfold_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab0181-546e-40e2-97a5-6d10b2df751a","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tehervonat_baleset_kelenfold_ferencvaros","timestamp":"2020. október. 07. 05:37","title":"Összeütközött és kisiklott két tehervonat Kelenföld és Ferencváros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-24 fok is lehet kedden.","shortLead":"20-24 fok is lehet kedden.","id":"20201006_idojaras_omsz_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec02575-1c38-4814-bfa5-e3497fa79969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcaf9db-6d2f-4d8a-a77d-5c5cdd2be7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_idojaras_omsz_eso","timestamp":"2020. október. 06. 05:56","title":"Egy igazán szép őszi napunk lesz, mielőtt érkezik a nagy eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]