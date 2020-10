Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36322578-ac1b-45cb-9b02-903059f780da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legfrissebb autóipari trend, hogy távolról kapcsolnak be új funkciókat egy autóban. Mindezt persze jó pénzért.","shortLead":"Az egyik legfrissebb autóipari trend, hogy távolról kapcsolnak be új funkciókat egy autóban. Mindezt persze jó pénzért.","id":"20201006_Az_Audikba_is_jon_a_mobilon_vett_ulesfutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36322578-ac1b-45cb-9b02-903059f780da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1d7770-ce8f-4294-81aa-72d47b335d63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_Az_Audikba_is_jon_a_mobilon_vett_ulesfutes","timestamp":"2020. október. 06. 12:46","title":"Az Audikba is jöhet a mobilon vett ülésfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef251246-4ef6-4e23-b785-0bb78789d400","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos telefonokat gyártó vállalatok egy sor alkalmazást telepítenek előre a készülékeikre. A Google biztonsági szakemberei már ezeket is vizsgálják, és nyilvánosságra hozzák a hibákat.","shortLead":"Az androidos telefonokat gyártó vállalatok egy sor alkalmazást telepítenek előre a készülékeikre. A Google biztonsági...","id":"20201007_hibafeltaras_google_apvi_kezdemenyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef251246-4ef6-4e23-b785-0bb78789d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325e9d13-6d6c-41c5-a8bc-e79344d85f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_hibafeltaras_google_apvi_kezdemenyezes","timestamp":"2020. október. 07. 10:03","title":"Több androidos telefongyártót szégyenpadra küldene a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f3e505-c6ff-4c33-84da-4dec8d807437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. ","shortLead":"A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. ","id":"20201007_Mintha_Moricz_Zsigmond_horrofilmet_irt_volna__kijott_a_Post_Mortem_hidegrazos_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f3e505-c6ff-4c33-84da-4dec8d807437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3dde8-f8a7-464c-896a-6d128ef473fb","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Mintha_Moricz_Zsigmond_horrofilmet_irt_volna__kijott_a_Post_Mortem_hidegrazos_elozetese","timestamp":"2020. október. 07. 10:58","title":"Mintha Móricz Zsigmond horrofilmet írt volna - kijött a Post Mortem hidegrázós előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57ca56a-e229-4eaa-9b2c-6e91ad8fc26c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta egy napon sem volt annyi magyar haláleset, mint most. Nyolcszáznál is több új fertőzöttet diagnosztizáltak, pedig annyira kevés tesztet végeztek el, mint szeptember 2-a óta soha.","shortLead":"A járvány kezdete óta egy napon sem volt annyi magyar haláleset, mint most. Nyolcszáznál is több új fertőzöttet...","id":"20201006_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e57ca56a-e229-4eaa-9b2c-6e91ad8fc26c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5ce20e-0920-40d4-9733-cc237af1c8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. október. 06. 08:56","title":"20 újabb halálos áldozata van a koronavírusnak, 818 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát befogadták. Öt évvel ezelőtt arról is beszélt, hogy lehet, hogy kevesebbet néz tükörbe, mint amennyit kéne. ","shortLead":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát...","id":"20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91e3624-f6cc-4801-822e-295858a36444","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","timestamp":"2020. október. 06. 11:15","title":"Az öt évvel ezelőtti Vidnyánszky Attila: Az ember hajlamos gőgössé válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány okozta kockázat nem múlt el, ezért a jegybank arra kéri a magyarországi biztosítókat, hogy ne osszanak maguknak osztalékot, inkább tartalékoljanak.","shortLead":"A járvány okozta kockázat nem múlt el, ezért a jegybank arra kéri a magyarországi biztosítókat, hogy ne osszanak...","id":"20201006_mnb_biztositok_osztalek_tartalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46946fb7-86cb-4125-bf14-2109408760ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_mnb_biztositok_osztalek_tartalek","timestamp":"2020. október. 06. 11:08","title":"Az MNB szerint van egy szektor, amelyiknek nem kellene idén osztalékot fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs ugyanis szlovén volt. A cseh politikus csapata így kiesett a Bajnokok Ligájából, ő pedig azóta már egész Európától elnézést kért szavaiért.","shortLead":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs...","id":"20201006_alexandr_vondra_tweet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e4a13-644e-4798-ba25-85e013c656fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_alexandr_vondra_tweet","timestamp":"2020. október. 06. 16:01","title":"Egy cseh EP-képviselő elnézést kért azért, mert megalkuvó disznóknak nevezte a szlovéneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","shortLead":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","id":"20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b28e37-f5b8-4758-9705-89707619eaf1","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 06. 05:19","title":"Trump elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]