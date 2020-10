Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Irán már a járvány harmadik hullámát szenvedi el, a héten új rekordot döntött a napi fertőzött esetek és a napi halálozások száma. 2020. október. 11. 16:47 Iránban rekordot döntött a koronavírusban meghaltak száma Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag. 2020. október. 10. 19:05 Felcsúton választották meg Magyarország ételét a nemzeti összetartozás jegyében Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában. 2020. október. 12. 05:09 Újra támadtak az azeriek Hegyi-Karabahban Rozé musttal készült sört és ízhibákat is tesztelhetünk. 2020. október. 10. 09:15 Sörfőzdék tucatjai nyitnak ma ki a látogatók előtt Hatékonyak, de nem csodaszerek a vírus elleni gyógyszerek is. 2020. október. 11. 13:10 Szlávik: Javasolt az influenza elleni oltás Jövő héten mutatják be a OnePlus 8T csúcstelefont, azonban az egyik weboldal jóvoltából akár már most letölthetők azok a képek, amelyek nagy valószínűséggel az említett eszközön fognak háttérképekként bemutatkozni. 2020. október. 10. 12:03 Még be sem mutatták, de ön már letöltheti a legújabb OnePlus csúcstelefon háttérképeit Ismét ütlegelték az új elnökválasztást követelő tüntetőket a rendőrök vasárnap a fehérorosz fővárosban, sajtójelentések szerint több tucatnyit el is hurcoltak közülük. 2020. október. 11. 17:14 Minszkben ismét verik és elhurcolják a tüntetőket Almazbek Atambajev korrupció miatt ült, az érvénytelen múlt heti választás után szabadították ki. Szombaton miniszterelnökké nevezte ki a parlament riválisát, Szadir Zsaparovot. 2020. október. 10. 15:27 Elfogták a volt kirgiz elnököt, akit tüntetők szabadítottak ki a börtönből néhány napja