[{"available":true,"c_guid":"17997eac-a3f3-4c83-9c4f-d03b5902cf51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A boltosok azt kérik, hogy a bérbeadók a járvány miatti nehéz helyzetre tekintettel ne emeljenek árat.","shortLead":"A boltosok azt kérik, hogy a bérbeadók a járvány miatti nehéz helyzetre tekintettel ne emeljenek árat.","id":"20201014_Nem_eleg_a_koronavirus_a_gyenge_forint_miatt_is_sok_kereskedo_szenved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17997eac-a3f3-4c83-9c4f-d03b5902cf51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb64b26-1114-4fd8-afa0-16294ab4c8e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nem_eleg_a_koronavirus_a_gyenge_forint_miatt_is_sok_kereskedo_szenved","timestamp":"2020. október. 14. 12:50","title":"A kereskedők azt szeretnék, hogy ne lehessen bérleti díjat emelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben. ","shortLead":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati...","id":"20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246c508-cc7d-412b-8b86-790265436088","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","timestamp":"2020. október. 13. 16:14","title":"Működési zavarok, elfogadhatatlan sérelmek – értékelte a béremelésről is szóló törvényt a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és iPadeken használt Messenger alkalmazásba is megérkezett egy apró újdonság. Az eddigieknél könnyebben reagálhatunk vele a csevegőpartnerünk üzeneteire.","shortLead":"Az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és iPadeken használt Messenger alkalmazásba is megérkezett egy apró...","id":"20201014_facebook_messenger_uzenetkuldes_reakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f3a37c-2cb1-4d09-bd4b-cbcf414702ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_facebook_messenger_uzenetkuldes_reakcio","timestamp":"2020. október. 14. 14:03","title":"Nézzen rá a Messengerre, ön is kapott egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását. A digitalizáció és az automatizáció sokat segíthetnek, de jellemzően nagyberuházásokról van szó, amikhez biztos üzleti alap kell, illetve alaposan előkészítve kell őket végrehajtani.","shortLead":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását...","id":"20201014_ipar_40_kkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbde8565-b0d8-40ee-a16c-1fd4b2f05e05","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_ipar_40_kkv","timestamp":"2020. október. 14. 11:15","title":"A kisebb cégeknek is van keresnivalójuk az ipar 4.0-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b12ab-89b8-48ba-a283-061adf64149e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mérget tartalmazó tüskéi vannak annak a hernyófajtának, amelyből egyre többet látni Virginia államban. Az állatok szúrása erős fájdalmat okozhat.","shortLead":"Mérget tartalmazó tüskéi vannak annak a hernyófajtának, amelyből egyre többet látni Virginia államban. Az állatok...","id":"20201012_szuros_mergezo_hernyo_paroka_csipes_gyapjaslepke_rovar_megalopyge_opercularis_puss_caterpillar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b12ab-89b8-48ba-a283-061adf64149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046b0346-a83d-456e-9ac9-769c31beb06e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_szuros_mergezo_hernyo_paroka_csipes_gyapjaslepke_rovar_megalopyge_opercularis_puss_caterpillar","timestamp":"2020. október. 12. 15:03","title":"Mérgező hernyók lepték el Amerika egyik államát, durva tüneteket okozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára: jelentős segítséget adtak a járvány sújtotta polgároknak és a vendéglátásnak, valamint a 2015-ösnél nagyobb arányban nyerték a hétvégi önkormányzati választást. ","shortLead":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára...","id":"20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3583bfa4-343c-4724-9188-5df8bbb6a488","keywords":null,"link":"/360/20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","timestamp":"2020. október. 13. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Az osztrák főváros egymillió Wiener Schnitzellel maradt vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","shortLead":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","id":"20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4dfb97-4a79-47e9-a7a0-ce24748f792d","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","timestamp":"2020. október. 13. 08:40","title":"Szakvizsga közben kezdett el vajúdni, majd levizsgázott és megszülte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114ff7b0-a782-4a15-af99-b25ddf0c57a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérváron 57 dolgozót akartak áthelyezni Budapestre, végül csak 18 nővér ment.","shortLead":"Székesfehérváron 57 dolgozót akartak áthelyezni Budapestre, végül csak 18 nővér ment.","id":"20201012_atvezenyles_egeszsegugy_kunetz_zsombor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=114ff7b0-a782-4a15-af99-b25ddf0c57a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d535d-2145-4d31-b949-3f475ba06809","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_atvezenyles_egeszsegugy_kunetz_zsombor","timestamp":"2020. október. 12. 20:34","title":"Átvezénylés az egészségügyben: káoszt és bizonytalanságot tapasztalnak az orvosok és a szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]